"Хотелось бы ничего не принимать близко к сердцу и легко отпускать". Бадоева рассказала, что значит быть счастливой

"Одна из героинь в выпуске про Лас-Вегас сказала мне очень интересные слова: "Я не думаю, что можно измерять счастье временем. Есть люди, которые счастливы всегда, они ничего не принимают близко к сердцу, легко отпускают. Жизнь иногда сложная, иногда веселая... она научила меня, что счастье внутри тебя. И когда очень плохо, нужно посидеть, подумать и постараться его разбудить". Согласны с ней или нет?" – поинтересовалась у своих подписчиков 45-летняя ведущая.
Ее пост за несколько часов лайкнули больше 53 тыс. раз и оставили свыше 700 комментариев.
"Какая Жанна безумно красивая", – отреагировала на фото пользователь с ником __misvet___.
"Я тоже запомнила эти слова, когда смотрела этот выпуск. Она права. А вы шикарно выглядите!" – прокомментировала пост телеведущей elena_royakina.
"Как бы мне хотелось ничего не принимать близко к сердцу и легко отпускать…" – призналась dinagoruk.
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Бадоева родилась 18 марта 1976 года в литовском городе Мажейкяй. В начале 1990-х годов ее семья переехала в Киев. Бадоева окончила режиссерский факультет Киевского национального университета театра, кино и телевидения имени Ивана Карпенко-Карого.
Вместе с бывшим супругом, украинским режиссером Аланом Бадоевым, она была ведущей первого сезона шоу "Орел и решка". Следующие два сезона она вела проект в паре с актером Андреем Бедняковым.
В настоящее время Бадоева вместе с третьим супругом Василием Мельничиным, за которого вышла замуж в 2014 году, занимается съемками собственной передачи "Жизнь других". Программа выходит на российском "Первом канале".