"Хотелось бы ничего не принимать близко к сердцу и легко отпускать". Бадоева рассказала, что значит быть счастливой

"А вы шикарно выглядите!" – прокомментировала фото Жанны Бадоевой одна из ее подписчиц Фото: zhanna_badoeva / Instagram

"Одна из героинь в выпуске про Лас-Вегас сказала мне очень интересные слова: "Я не думаю, что можно измерять счастье временем. Есть люди, которые счастливы всегда, они ничего не принимают близко к сердцу, легко отпускают. Жизнь иногда сложная, иногда веселая... она научила меня, что счастье внутри тебя. И когда очень плохо, нужно посидеть, подумать и постараться его разбудить". Согласны с ней или нет?" – поинтересовалась у своих подписчиков 45-летняя ведущая.

Ее пост за несколько часов лайкнули больше 53 тыс. раз и оставили свыше 700 комментариев.

"Какая Жанна безумно красивая", – отреагировала на фото пользователь с ником __misvet___.

"Я тоже запомнила эти слова, когда смотрела этот выпуск. Она права. А вы шикарно выглядите!" – прокомментировала пост телеведущей elena_royakina.

"Как бы мне хотелось ничего не принимать близко к сердцу и легко отпускать…" – призналась dinagoruk.

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