"Мини-Алан и мини-Жанна". Жанна Бадоева показала свою дочь от Алана Бадоева

"Кажется, что твоя жизнь медленно идет, мало что меняется, а посмотришь на детей – они так быстро растут", – подписала снимки Бадоева.
Ее пост набрал 55 тыс. лайков и более 200 комментариев. Одним из первых два сердечка в комментариях поставил отец девочки, бывший муж Бадоевой украинский клипмейкер Алан Бадоев.
"Смотрю на Лолиту – и прям мини-Алан, потом опять смотрю – и мини-Жанна", – написала zhkochetkova.
"Какие вы милые", – оставила комментарий diana.rapp.
"Прелесть доченька!" – умилилась alenamimimishka.
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Бадоева родилась 18 марта 1976 года в литовском городе Мажейкяй. В начале 1990-х годов ее семья переехала в Киев. Бадоева окончила режиссерский факультет Киевского национального университета театра, кино и телевидения имени Ивана Карпенко-Карого.
Вместе с бывшим супругом, украинским режиссером Аланом Бадоевым, она была ведущей первого сезона шоу "Орел и решка". Следующие два сезона она вела проект в паре с актером Андреем Бедняковым.
В настоящее время Бадоева живет в Италии и вместе с третьим супругом Василием Мельничиным, за которого вышла замуж в 2014 году, занимается съемками собственной передачи "Жизнь других". Программа выходит на российском "Первом канале".
У Бадоевой двое детей – сын Борис Кураченко (1997) от первого брака и дочь Лолита Бадоева (2005) от второго.