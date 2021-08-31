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31 августа, 2021
 
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"Мини-Алан и мини-Жанна". Жанна Бадоева показала свою дочь от Алана Бадоева

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У Жанны Бадоевой двое детей сын Борис и дочь Лолита
У Жанны Бадоевой двое детей – сын Борис и дочь Лолита
Фото: zhanna_badoeva / Instagram

Украинская телеведущая Жанна Бадоева, которая уже несколько лет работает на одном из центральных российских телеканалов, выложила в Instagram совместные фото со своей дочерью Лолитой. На трех снимках девочка снята в разном возрасте – от маленькой до сегодняшней, 15-летней.

"Кажется, что твоя жизнь медленно идет, мало что меняется, а посмотришь на детей – они так быстро растут", – подписала снимки Бадоева.

Ее пост набрал 55 тыс. лайков и более 200 комментариев. Одним из первых два сердечка в комментариях поставил отец девочки, бывший муж Бадоевой украинский клипмейкер Алан Бадоев.

"Смотрю на Лолиту – и прям мини-Алан, потом опять смотрю – и мини-Жанна", – написала zhkochetkova.

"Какие вы милые", – оставила комментарий diana.rapp.

"Прелесть доченька!" – умилилась alenamimimishka.

 

Контекст:

Бадоева родилась 18 марта 1976 года в литовском городе Мажейкяй. В начале 1990-х годов ее семья переехала в Киев. Бадоева окончила режиссерский факультет Киевского национального университета театра, кино и телевидения имени Ивана Карпенко-Карого.

Вместе с бывшим супругом, украинским режиссером Аланом Бадоевым, она была ведущей первого сезона шоу "Орел и решка". Следующие два сезона она вела проект в паре с актером Андреем Бедняковым.

В настоящее время Бадоева живет в Италии и вместе с третьим супругом Василием Мельничиным, за которого вышла замуж в 2014 году, занимается съемками собственной передачи "Жизнь других". Программа выходит на российском "Первом канале".

У Бадоевой двое детей – сын Борис Кураченко (1997) от первого брака и дочь Лолита Бадоева (2005) от второго.

Теги: Алан Бадоев, Жанна Бадоева, семья, девочка
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