"Мини-Алан и мини-Жанна". Жанна Бадоева показала свою дочь от Алана Бадоева

"Кажется, что твоя жизнь медленно идет, мало что меняется, а посмотришь на детей – они так быстро растут", – подписала снимки Бадоева.

Ее пост набрал 55 тыс. лайков и более 200 комментариев. Одним из первых два сердечка в комментариях поставил отец девочки, бывший муж Бадоевой украинский клипмейкер Алан Бадоев.

"Смотрю на Лолиту – и прям мини-Алан, потом опять смотрю – и мини-Жанна", – написала zhkochetkova.

"Какие вы милые", – оставила комментарий diana.rapp.

"Прелесть доченька!" – умилилась alenamimimishka.

View this post on Instagram A post shared by Zhanna Badoeva - Жанна Бадоева (@zhanna_badoeva)