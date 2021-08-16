Бульвар Шоубиз
 
16 августа, 2021
 
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"Сижу на кладбище и вспомнила нашу свадьбу!" Жанна Бадоева показала фото с третьим мужем

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Жанна Бадоева вышла замуж в третий раз в 2014-м
Жанна Бадоева вышла замуж в третий раз в 2014-м
Фото: zhanna_badoeva / Instagram

Украинская телеведущая Жанна Бадоева, которая уже несколько лет работает на одном из центральных российских телеканалов, 16 августа запостила в Instagram фотографию со своим третьим мужем ­– бизнесменом Василием Мельничиным. На снимках супруги держат в руках бокалы и смеются. По словам ведущей, это фото с их свадьбы.

"Сижу в Кракове на кладбище (снимаем [программу] "Жизнь других") и вспомнила нашу свадьбу! Мне кажется, место подходящее для воспоминаний: тихо, спокойно, красиво, птички поют…" – подписала снимок Бадоева и пожелала подписчикам хорошего чувства юмора, которое "поможет в любой непонятной ситуации".

Пост 45-летней телеведущей набрал 37 тыс. лайков и больше 300 комментариев.

Контекст:

Бадоева родилась 18 марта 1976 года в литовском городе Мажейкяй. В начале 1990-х годов ее семья переехала в Киев. Бадоева окончила режиссерский факультет Киевского национального университета театра, кино и телевидения имени Карпенко-Карого.

Вместе с бывшим супругом, украинским режиссером Аланом Бадоевым, она была ведущей первого сезона шоу "Орел и решка". Следующие два сезона она вела проект в паре с актером Андреем Бедняковым.

В настоящее время Бадоева вместе с третьим супругом Василием Мельничиным, за которого вышла замуж в 2014 году, занимается съемками собственной передачи "Жизнь других". Программа выходит на российском "Первом канале".

В 2017 году Бадоева вела проект "ЖаннаПомоги" на телеканале "Пятница!", в котором помогала девушкам принять и полюбить собственную внешность.

Теги: свадьба, Instagram, кладбище, телеведущая, Жанна Бадоева, фото
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