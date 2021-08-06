"Девочка глубокая", "Папина дочка". Бадоев показал взрослую дочь

"Утренняя рутина, папа, монтаж, Ло, связь с миром, много дел, почта", – написал он.

"Видно, что ваша Ло – девочка глубокая", – отметила kalinkamalinka0115.

"Папина дочка!" – отметила elengalanova.

Контекст:

Лолита (2005) – единственная дочь Алана Бадоева. Ее мать – блогер и путешественница Жанна Бадоева. Супруги развелись в 2012 году после девяти лет семейной жизни. От предыдущих отношений с бизнесменом Игорем Кураченко у Жанны Бадоевой есть сын Борис. Он живет в Милане (Италия), работает видеомонтажером. Бадоев считает себя его отцом.