Бульвар Шоубиз
 
06 августа, 2021
 
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"Девочка глубокая", "Папина дочка". Бадоев показал взрослую дочь

Бадоев: Утренняя рутина, папа монтаж, Ло, связь с миром, много дел, почта
Бадоев: Утренняя рутина, папа монтаж, Ло, связь с миром, много дел, почта
Фото: alanbadoev / Instagram

Украинский режиссер Алан Бадоев 5 августа опубликовал в Instagram снимки своей 16-летней дочери Лолиты.

"Утренняя рутина, папа, монтаж, Ло, связь с миром, много дел, почта", – написал он.

"Видно, что ваша Ло – девочка глубокая", – отметила kalinkamalinka0115.

"Папина дочка!" – отметила elengalanova.

Контекст:

Лолита (2005) – единственная дочь Алана Бадоева. Ее мать – блогер и путешественница Жанна Бадоева. Супруги развелись в 2012 году после девяти лет семейной жизни. От предыдущих отношений с бизнесменом Игорем Кураченко у Жанны Бадоевой есть сын Борис. Он живет в Милане (Италия), работает видеомонтажером. Бадоев считает себя его отцом.

Теги: режиссер, Алан Бадоев, Жанна Бадоева
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