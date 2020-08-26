"Поза странная". Бадоев в кимоно показал голый торс

Украинский режиссер и клипмейкер Алан Бадоев поделился снимком, сделанным в домашней обстановке.

Бадоев: Пластинки и кимоно к осени готовы Фото:alanbadoev / Instagram

Украинский режиссер, клипмейкер и продюсер Алан Бадоев поделился в Instagram снимком своего отражения в стоящем на полу зеркале. На фото он запечатлен в расстегнутом кимоно, с голым торсом и в трусах.

"Пластинки и кимоно к осени готовы", – написал он.

На фото, сделанном в домашней обстановке, запечатлена обложка пластинки американской певицы Ланы Дель Рей Ultraviolence.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Пластинки и кимоно к осени готовы @jardin_exotique @lanadelrey Публикация от Alan Badoev (@alanbadoev) 25 Авг 2020 в 1:23 PDT

"Поза странная", – заявила подписчица tatiana111sergeeva.

"Вдохновение для всех. Элегантность в деталях", – отметила rayadelieva.

Также Бадоев обнародовал портретное фото в том же кимоно.

"Шум утреннего дождя так органично наполнил все внутри меня, что я вспомнил, как сильно люблю раннюю осень. Вдохновение. Доброе утро", – написал режиссер.

Алан Бадоев родился в 1981 году в Беслане (Северная Осетия). Вскоре его семья переехала в Горловку Донецкой области. В 1998 году Бадоев поступил в Киевский институт кино и телевидения Киевского национального университета культуры и искусств. Будучи студентом последнего курса, режиссер снял клип для певицы Ирины Билык на песню "Снег". Это дало старт его карьере.

Международную известность он приобрел после премьеры полнометражного фильма "Оранжевая любовь", который снял в 2006 году.