"Любовь, в которую я верю". Бадоев показал родителей

Украинский режиссер и клипмейкер Алан Бадоев обнародовал снимки своих родителей, сделанные год назад.

Бадоев: Место, где тихо и спокойно, в объятиях мамы Фото:alanbadoev / Instagram

Украинский режиссер, клипмейкер и продюсер Алан Бадоев разместил в Instagram фото своих родителей, Казбека и Антонины.

"Место, где тихо и спокойно, в объятиях мамы. Любовь, в которую я верю. Папа и мама", – написал он. Режиссер отметил, что фото было сделано летом 2019 года.

Алан Бадоев родился в 1981 году в Беслане (Северная Осетия). Вскоре его семья переехала в Горловку Донецкой области. В 1998 году Бадоев поступил в Киевский институт кино и телевидения Киевского национального университета культуры и искусств. Будучи студентом последнего курса, режиссер снял клип для певицы Ирины Билык на песню "Снег". Это дало старт его карьере.

Международную известность он приобрел после премьеры полнометражного фильма "Оранжевая любовь", который снял в 2006 году.