"Любовь, в которую я верю". Бадоев показал родителей

Украинский режиссер, клипмейкер и продюсер Алан Бадоев разместил в Instagram фото своих родителей, Казбека и Антонины.
"Место, где тихо и спокойно, в объятиях мамы. Любовь, в которую я верю. Папа и мама", – написал он. Режиссер отметил, что фото было сделано летом 2019 года.
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Место, где тихо и спокои * но, в объятиях Мамы. Любовь в которую я верю-Папа и Мама * Лето 2020
Алан Бадоев родился в 1981 году в Беслане (Северная Осетия). Вскоре его семья переехала в Горловку Донецкой области. В 1998 году Бадоев поступил в Киевский институт кино и телевидения Киевского национального университета культуры и искусств. Будучи студентом последнего курса, режиссер снял клип для певицы Ирины Билык на песню "Снег". Это дало старт его карьере.
Международную известность он приобрел после премьеры полнометражного фильма "Оранжевая любовь", который снял в 2006 году.