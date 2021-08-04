"Жанна красивше и красивше, вот что значит разбираться в мужчинах". Бадоева показала идеально стройные ноги

"Не гонитесь за чужой жизнью, мечтами или штампами, которые кто-то придумал. Разберитесь с собой!" – посоветовала подписчицам Бадоева Фото: zhanna_badoeva / Instagram

"Не гонитесь за чужой жизнью, мечтами или штампами, которые кто-то придумал. Разберитесь с собой! Поймите, что доставляет счастье именно вам! И будьте счастливыми!" – подписала снимок 45-летняя Бадоева.

За три часа фото лайкнули больше 27 тыс. раз и оставили почти 400 комментариев.

"Жанна, это прекрасный образ… 100% ваш", – оставила комментарий под фото пользователь с ником tata_victoria5.

"Шикарное фото и шикарная женщина", – считает doma_mama21.

"Жанна красивше и красивше... Вот что значит разбираться в мужчинах", – прокомментировала фото tepanchuk368.

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