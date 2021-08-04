Бульвар Шоубиз
 
04 августа, 2021
 
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"Жанна красивше и красивше, вот что значит разбираться в мужчинах". Бадоева показала идеально стройные ноги

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"Не гонитесь за чужой жизнью, мечтами или штампами, которые кто-то придумал. Разберитесь с собой!" посоветовала подписчицам Бадоева
"Не гонитесь за чужой жизнью, мечтами или штампами, которые кто-то придумал. Разберитесь с собой!" – посоветовала подписчицам Бадоева
Фото: zhanna_badoeva / Instagram

Украинская телеведущая Жанна Бадоева, которая уже несколько лет строит карьеру в России, 4 августа обнародовала в Instagram свою фотографию в маленьком черном платье, полностью оголяющем ноги ниже колен.

"Не гонитесь за чужой жизнью, мечтами или штампами, которые кто-то придумал. Разберитесь с собой! Поймите, что доставляет счастье именно вам! И будьте счастливыми!" – подписала снимок 45-летняя Бадоева.

За три часа фото лайкнули больше 27 тыс. раз и оставили почти 400 комментариев.

"Жанна, это прекрасный образ… 100% ваш", – оставила комментарий под фото пользователь с ником tata_victoria5.

"Шикарное фото и шикарная женщина", – считает doma_mama21.

"Жанна красивше и красивше... Вот что значит разбираться в мужчинах", – прокомментировала фото tepanchuk368.

Контекст:

Бадоева вместе с бывшим супругом, украинским режиссером Аланом Бадоевым была ведущей первого сезона шоу "Орел и решка". Следующие два сезона она вела проект в паре с актером Андреем Бедняковым.

В настоящее время Бадоева вместе с третьим супругом Василием Мельничиным, за которого вышла замуж в 2014 году, занимается съемками собственной передачи "Жизнь других". Программа выходит на российском "Первом канале".

В 2017 году Бадоева вела проект "ЖаннаПомоги" на телеканале "Пятница!", в котором помогала девушкам полюбить свою внешность.

Теги: телеведущая, женщины, Жанна Бадоева, фото, ноги
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