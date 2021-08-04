"Жанна красивше и красивше, вот что значит разбираться в мужчинах". Бадоева показала идеально стройные ноги

"Не гонитесь за чужой жизнью, мечтами или штампами, которые кто-то придумал. Разберитесь с собой! Поймите, что доставляет счастье именно вам! И будьте счастливыми!" – подписала снимок 45-летняя Бадоева.
За три часа фото лайкнули больше 27 тыс. раз и оставили почти 400 комментариев.
"Жанна, это прекрасный образ… 100% ваш", – оставила комментарий под фото пользователь с ником tata_victoria5.
"Шикарное фото и шикарная женщина", – считает doma_mama21.
"Жанна красивше и красивше... Вот что значит разбираться в мужчинах", – прокомментировала фото tepanchuk368.
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Бадоева вместе с бывшим супругом, украинским режиссером Аланом Бадоевым была ведущей первого сезона шоу "Орел и решка". Следующие два сезона она вела проект в паре с актером Андреем Бедняковым.
В настоящее время Бадоева вместе с третьим супругом Василием Мельничиным, за которого вышла замуж в 2014 году, занимается съемками собственной передачи "Жизнь других". Программа выходит на российском "Первом канале".
В 2017 году Бадоева вела проект "ЖаннаПомоги" на телеканале "Пятница!", в котором помогала девушкам полюбить свою внешность.