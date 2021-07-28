"Копия папы". Бадоев показал селфи с 16-летней дочерью

В 2005 году у Бадоева родилась дочь Фото: alanbadoev / Instagram

На заглавном снимке Лолита позирует в широкой футболке и панамке за столом. На втором она запечатлена вместе с отцом, который во время съемки был с патчами под глазами.

В предыдущий публикации режиссер сообщил, что дочь прилетела к нему в гости.

"Самое доброе утро с Ло", – подписал он снимок.

"Копия папы", – отреагировали пользователи сети.

"Лола – просто шедевр папы и мамы", – написали в комментариях фолловеры Бадоева.

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