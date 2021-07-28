"Копия папы". Бадоев показал селфи с 16-летней дочерью

На заглавном снимке Лолита позирует в широкой футболке и панамке за столом. На втором она запечатлена вместе с отцом, который во время съемки был с патчами под глазами.
В предыдущий публикации режиссер сообщил, что дочь прилетела к нему в гости.
"Самое доброе утро с Ло", – подписал он снимок.
"Копия папы", – отреагировали пользователи сети.
"Лола – просто шедевр папы и мамы", – написали в комментариях фолловеры Бадоева.
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Лолита (2005) – единственная дочь Алана Бадоева. Ее мать – блогер и путешественница Жанна Бадоева. Супруги развелись в 2012 году после девяти лет семейной жизни. От предыдущих отношений с бизнесменом Игорем Кураченко у Жанны Бадоевой есть сын Борис. Он живет в Милане (Италия), работает видеомонтажером. Бадоев считает себя его отцом.