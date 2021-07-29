"Все моложе и моложе". 45-летняя Бадоева восхитила поклонников "нежным образом" в прозрачном платье

Бадоева: Никогда ничего в жизни не зависит от кого-го Фото: zhanna_badoeva / Instagram

Она не указала место, где проходила фотоссесия, но фолловеры предположили, что это берег Мертвого моря. Фотограф снял знаменитость с дальнего и ближнего ракурсов в различных позах.

"Никогда ничего в жизни не зависит от кого-то. Ни от детей, ни от мужей, ни от родителей, ни от друзей. Да, это все важно и нужно, но все лишь вспомогательное. А зависит все только от вас! Вы можете загнать себя в яму, и только вы можете из нее выбраться", – написала Бадоева.

"Все краше и краше, все моложе и моложе", – прокомментировали снимки 45-летней ведущей фолловеры.

"Такой нежный образ получился", – оценили фото поклонники.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Zhanna Badoeva - Жанна Бадоева (@zhanna_badoeva)