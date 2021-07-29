Бульвар Шоубиз
 
29 июля, 2021
 
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"Все моложе и моложе". 45-летняя Бадоева восхитила поклонников "нежным образом" в прозрачном платье

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Бадоева: Никогда ничего в жизни не зависит от кого-го
Бадоева: Никогда ничего в жизни не зависит от кого-го
Фото: zhanna_badoeva / Instagram

Строящая карьеру в РФ украинская телеведущая Жанна Бадоева 29 июля опубликовала в Instagram серию фото, на которых запечатлена в белом прозрачном платье на берегу водоема, расположенного у подножия гор.

Она не указала место, где проходила фотоссесия, но фолловеры предположили, что это берег Мертвого моря. Фотограф снял знаменитость с дальнего и ближнего ракурсов в различных позах.

"Никогда ничего в жизни не зависит от кого-то. Ни от детей, ни от мужей, ни от родителей, ни от друзей. Да, это все важно и нужно, но все лишь вспомогательное. А зависит все только от вас! Вы можете загнать себя в яму, и только вы можете из нее выбраться", – написала Бадоева.

"Все краше и краше, все моложе и моложе", – прокомментировали снимки 45-летней ведущей фолловеры. 

"Такой нежный образ получился", – оценили фото поклонники.

Контекст:

Бадоева вместе с бывшим супругом, украинским режиссером Аланом Бадоевым была ведущей первого сезона шоу "Орел и решка". Следующие два сезона она вела проект в паре с актером Андреем Бедняковым.

В настоящее время Бадоева вместе с третьим супругом Василием Мельничиным, за которого вышла замуж в 2014 году, занимается съемками собственной передачи "Жизнь других". Программа выходит на российском "Первом канале".

В 2017 году Бадоева вела проект "ЖаннаПомоги" на телеканале "Пятница!", в котором помогала девушкам полюбить свою внешность.

Теги: мода и красота, Жанна Бадоева
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