"Горячо", "Красотка с обложки". Бадоева засветила глубокое декольте и голые ноги

"У меня есть, как и всех людей, слабости. Люблю лежать, читать, пить кофе, ходить могу и люблю только на шопинг. Обувь, сумки... и еще всякая ерунда. Сейчас смотрю сериал "Охотник за разумом" про агента ФБР... Интересно! А у вас какие слабости и что вы сейчас смотрите?" – написала она.

Бадоева продемонстрировала бюст в декольте и голые ноги.

"Горячо", – прокомментировала подписчица ion27082014.

"Красотка с обложки", – заявил arseniy.balabin.

Контекст:

Бадоева вместе с бывшим супругом, украинским режиссером Аланом Бадоевым была ведущей первого сезона шоу "Орел и решка". Следующие два сезона она вела проект в паре с актером Андреем Бедняковым.

В настоящее время Бадоева вместе с третьим супругом Василием Мельничиным, за которого вышла замуж в 2014 году, занимается съемками собственной передачи "Жизнь других", которая выходит на российском "Первом канале".

В 2017 году Бадоева вела проект "ЖаннаПомоги" на телеканале "Пятница!", в котором помогала девушкам полюбить свою внешность.