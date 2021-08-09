"Жанна, как найти хорошего мужика?" Бадоева засветила тело в бикини и ответила на вопросы подписчиц

Во время отдыха Бадоева решила "поактивнее пообщаться" со своими подписчиками в соцсети Фото: zhanna_badoeva / Instagram

"Пока я на отдыхе, лежу и второй день ничего не делаю, решила пообщаться с вами поактивней. Задавайте вопросы, буду отвечать", – попросила своих подписчиков Бадоева, только предупредила, что на вопросы о любимой стране и о начале работы на ТВ отвечать не будет, поскольку об этом "уже 100 раз в своих интервью говорила".

Пост телеведущей набрал почти 55 тыс. лайков и около 780 комментариев и вопросов.

"Жанна, подскажите, как найти хорошего мужика?" – поинтересовалась подписчица с ником iren_kvanpo. Бадоева ответила: "Ой, совсем не знаю… Все относительно: кому-то отличный, а кому-то – нет".

"Как удачно выйти замуж?" – спросила у Бадоевой lanaitalyana. Телеведущая прокомментировала: "Ну, наверное, нужно думать, прежде, чем выходить… Хотя не факт".

"Как вы познакомились с вашим мужем?" – задала вопрос _v_nazarova, имея в виду третьего мужа Бадоевой бизнесмена Висилия Мельничина. "Случайно, на съемках… Потом пару лет переписывались, а потом поженились", – ответила Бадоева.

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