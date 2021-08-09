Бульвар Шоубиз
 
09 августа, 2021
 
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"Жанна, как найти хорошего мужика?" Бадоева засветила тело в бикини и ответила на вопросы подписчиц

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Во время отдыха Бадоева решила "поактивнее пообщаться" со своими подписчиками в соцсети
Во время отдыха Бадоева решила "поактивнее пообщаться" со своими подписчиками в соцсети
Фото: zhanna_badoeva / Instagram

Украинская телеведущая Жанна Бадоева, которая уже несколько лет работает на одном из российских телеканалов, 7 августа запостила в Instagram свои пляжные фото с отдыха в Хорватии. На снимках 45-летняя ведущая в черном бикини и темной широкополой шляпе позирует на пирсе на фоне кораблей.

"Пока я на отдыхе, лежу и второй день ничего не делаю, решила пообщаться с вами поактивней. Задавайте вопросы, буду отвечать", – попросила своих подписчиков Бадоева, только предупредила, что на вопросы о любимой стране и о начале работы на ТВ отвечать не будет, поскольку об этом "уже 100 раз в своих интервью говорила".

Пост телеведущей набрал почти 55 тыс. лайков и около 780 комментариев и вопросов.

"Жанна, подскажите, как найти хорошего мужика?" – поинтересовалась подписчица с ником iren_kvanpo. Бадоева ответила: "Ой, совсем не знаю… Все относительно: кому-то отличный, а кому-то – нет".

"Как удачно выйти замуж?" – спросила у Бадоевой lanaitalyana. Телеведущая прокомментировала: "Ну, наверное, нужно думать, прежде, чем выходить… Хотя не факт".

"Как вы познакомились с вашим мужем?" – задала вопрос _v_nazarova, имея в виду третьего мужа Бадоевой бизнесмена Висилия Мельничина. "Случайно, на съемках… Потом пару лет переписывались, а потом поженились", – ответила Бадоева.

Контекст:

Бадоева родилась 18 марта 1976 года в литовском городе Мажейкяй. В начале 1990-х годов ее семья переехала в Киев. Жанна окончила режиссерский факультет Киевского национального университета театра, кино и телевидения имени Карпенко-Карого.

Вместе с бывшим супругом, украинским режиссером Аланом Бадоевым, она была ведущей первого сезона шоу "Орел и решка". Следующие два сезона она вела проект в паре с актером Андреем Бедняковым.

В настоящее время Бадоева вместе с третьим супругом Василием Мельничиным, за которого вышла замуж в 2014 году, занимается съемками собственной передачи "Жизнь других". Программа выходит на российском "Первом канале".

В 2017 году Бадоева вела проект "ЖаннаПомоги" на телеканале "Пятница!", в котором помогала девушкам принять и полюбить собственную внешность.

Теги: Хорватия, телеведущая, женщины, Жанна Бадоева, Орел и решка, мужчины
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