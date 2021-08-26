"Отпад, как хороши!" Жанна Бадоева засветила голые ноги в Венеции

Бадоева показала новые фото из Италии, где живет последние несколько лет Фото: zhanna_badoeva / Instagram

"Я была счастлива и не живя в Италии. Тут все зависит от человека, только от тебя. Не от места, не от возраста. Как-то я писала в Instagram о том, что эта фраза – "жизнь после 40 только начинается" – она кондово-советская, нигде в мире такой мысли даже не появится, связывать счастье и возраст. Цифры не имеют значения вообще, на мой взгляд", – написала 45-летняя Бадоева.

Пост телеведущая сопроводила фотографиями своей прогулки по Венеции, на одной из которых она сидит на ступеньках, оголив ноги выше колен. Меньше чем за сутки пост набрал почти 80 тыс. лайков и около 750 комментариев.

"Очень по-итальянски сидите", – отметила steninann.

"Вы такая красивая, так приятно смотреть на вас! И только счастливая женщина может излучать красоту", – считает nsk.alena.

"Очень красивые фото. Ваши образы все отпад, как хороши!" – призналась starodwolga.

View this post on Instagram A post shared by Zhanna Badoeva - Жанна Бадоева (@zhanna_badoeva)