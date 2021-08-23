"У меня молодость уходит, а вы тут со своим летом". Жанна Бадоева показала новое пляжное фото

"До конца лета осталось всего чуть больше недели… Грустите по этому поводу? Или, наоборот, рады?" – спросила у своих подписчиков Бадоева Фото: zhanna_badoeva / Instagram

"Проснулась в Дублине – серо, не жарко (прекрасно) – и поняла, что до конца лета осталось всего чуть больше недели… Грустите по этому поводу? Или, наоборот, рады?" – поинтересовалась Бадоева у подписчиков, которых у нее больше 1,8 млн.

Пост набрал почти 53 тыс. лайков и 750 комментариев.

"У меня молодость уходит, а вы тут со своим летом", – пожаловалась pe_4ulok.

"Какая разница, зима или лето? Жаль, что года летят быстро", – поддержала предыдущего комментатора ele_na1589.

"Жанна, красавица! От вас веет цветущей жизнью, безоблачностью, добром и позитивом... Спасибо, влюблена в вас!" – призналась olga_markova_blag.

"Жанна, какие у вас всегда роскошные платья!" – заметила larisazhuravleva278.

View this post on Instagram A post shared by Zhanna Badoeva - Жанна Бадоева (@zhanna_badoeva)