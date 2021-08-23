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23 августа, 2021
 
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"У меня молодость уходит, а вы тут со своим летом". Жанна Бадоева показала новое пляжное фото

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"До конца лета осталось всего чуть больше недели&hellip; Грустите по этому поводу? Или, наоборот, рады?" спросила у своих подписчиков Бадоева
"До конца лета осталось всего чуть больше недели… Грустите по этому поводу? Или, наоборот, рады?" – спросила у своих подписчиков Бадоева
Фото: zhanna_badoeva / Instagram

Украинская телеведущая Жанна Бадоева, которая уже несколько лет работает на одном из центральных российских телеканалов, 22 августа запостила в Instagram свои пляжные фото. На них 45-летняя ведущая сидит на побережье в ярко-красном длинном платье.

"Проснулась в Дублине – серо, не жарко (прекрасно) – и поняла, что до конца лета осталось всего чуть больше недели… Грустите по этому поводу? Или, наоборот, рады?" – поинтересовалась Бадоева у подписчиков, которых у нее больше 1,8 млн.

Пост набрал почти 53 тыс. лайков и 750 комментариев.

"У меня молодость уходит, а вы тут со своим летом", – пожаловалась pe_4ulok.

"Какая разница, зима или лето? Жаль, что года летят быстро", – поддержала предыдущего комментатора ele_na1589.

"Жанна, красавица! От вас веет цветущей жизнью, безоблачностью, добром и позитивом... Спасибо, влюблена в вас!" – призналась olga_markova_blag.

"Жанна, какие у вас всегда роскошные платья!" – заметила larisazhuravleva278.

Контекст:

Бадоева родилась 18 марта 1976 года в литовском городе Мажейкяй. В начале 1990-х годов ее семья переехала в Киев. Бадоева окончила режиссерский факультет Киевского национального университета театра, кино и телевидения имени Карпенко-Карого.

Вместе с бывшим супругом, украинским режиссером Аланом Бадоевым, она была ведущей первого сезона шоу "Орел и решка". Следующие два сезона она вела проект в паре с актером Андреем Бедняковым.

В настоящее время Бадоева вместе с третьим супругом Василием Мельничиным, за которого вышла замуж в 2014 году, занимается съемками собственной передачи "Жизнь других". Программа выходит на российском "Первом канале".

В 2017 году Бадоева вела проект "ЖаннаПомоги" на телеканале "Пятница!", в котором помогала девушкам принять и полюбить собственную внешность.

Теги: платье, телеведущая, Жанна Бадоева, фото, лето
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