"Женственная и счастливая". Жанна Бадоева показала фото из Флоренции в белом кружевном платье

45-летняя Жанна Бадоева показала свои новые снимки из путешествия по Италии Фото: zhanna_badoeva / Instagram

На снимках 45-летняя ведущая позирует сначала в белом кружевном платье, после – в светлом пиджаке и юбке.

"Доброе утро! Проснулись? Завтрак, кофе, отдых, включили телевизор? Смотрели "Жизнь других" из Флоренции? Пишите, мне всегда интересно вообще мнение. […] А пока я схожу в бар на завтрак, я же прилетела почти через месяц домой", – призналась Бадоева.

Ее пост набрал больше 50 тыс. лайков и 600 комментариев.

"Жанна, вы прекрасны! И платье фантастическое! Из флорентийского кружева?!" – поинтересовалась milaya_mila19.

"Боже, какое платье. Вы царица в нем. Вообще обожаю все ваши наряды", – прокомментировала privalova5410.

"Невероятно красивое платье. Жанна, вы красавица, женственная и счастливая", – написала lenakharchenko21.

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