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28 октября, 2021
 
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"О-о-очень красивая", "Очаровывающая". Жанна Бадоева показала, как выглядит за кадром

Жанна Бадоева показала новое фото со съемок
Жанна Бадоева показала новое фото со съемок
Фото: zhanna_badoeva / Instagram

Строящая карьеру в РФ украинская телеведущая Жанна Бадоева на своей странице в Instagram поздно вечером 27 октября поделилась своим портретом со съемочной площадки.

"Время вечернее, а я на съемках. Но никаких жалоб, пора снова бежать в кадр. Ни минуты покоя. Ловите чуть-чуть бэкстейджа", – подписала снимок 45-летняя ведущая, спросив у подписчиков, чем они занимаются в столь позднее время.

За несколько часов фото Бадоевой набрало почти 18 тыс. лайков.

"О-о-очень красивая, я вас не узнала!" – прокомментировала пост kucheruk.a.

"Очаровывающая!" – считает valerevnanataliya.

"Сижу, учусь в Zoom! Не такая красивая, как вы, но тоже ничего!" – написала nataliyahoroshilova.

Контекст:

Бадоева родилась 18 марта 1976 года в литовском городе Мажейкяй. В начале 1990-х годов ее семья переехала в Киев. Бадоева окончила режиссерский факультет Киевского национального университета театра, кино и телевидения имени Ивана Карпенко-Карого.

Вместе с бывшим супругом, украинским режиссером Аланом Бадоевым, она была ведущей первого сезона шоу "Орел и решка". Следующие два сезона она вела проект в паре с актером Андреем Бедняковым.

В настоящее время Бадоева вместе с третьим супругом Василием Мельничиным, за которого вышла замуж в 2014 году, занимается съемками собственной передачи "Жизнь других". Программа выходит на российском "Первом канале".

Теги: телевидение, телеведущая, Жанна Бадоева, фото, Жизнь других
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