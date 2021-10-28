"О-о-очень красивая", "Очаровывающая". Жанна Бадоева показала, как выглядит за кадром

"Время вечернее, а я на съемках. Но никаких жалоб, пора снова бежать в кадр. Ни минуты покоя. Ловите чуть-чуть бэкстейджа", – подписала снимок 45-летняя ведущая, спросив у подписчиков, чем они занимаются в столь позднее время.

За несколько часов фото Бадоевой набрало почти 18 тыс. лайков.

"О-о-очень красивая, я вас не узнала!" – прокомментировала пост kucheruk.a.

"Очаровывающая!" – считает valerevnanataliya.

"Сижу, учусь в Zoom! Не такая красивая, как вы, но тоже ничего!" – написала nataliyahoroshilova.

View this post on Instagram A post shared by Zhanna Badoeva - Жанна Бадоева (@zhanna_badoeva)