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10 сентября, 2021
 
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"Почему вы всегда в балахонах? У вас такие прекрасные ноги!" Жанна Бадоева показала бедра в облегающем мини-платье

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Подписчицы Бадоевой восхитились и ее фигурой, и необычным платьем
Подписчицы Бадоевой восхитились и ее фигурой, и необычным платьем
Фото: zhanna_badoeva / Instagram

Украинская телеведущая Жанна Бадоева, которая уже несколько лет работает на одном из центральных российских телеканалов, 10 сентября выложила в Instagram фото в облегающем бедра кожаном мини-платье и пожаловалась, что чувствует себя несчастной.

"Проснулась наконец-то дома после ночного перелета с Майорки. Не выспалась, дел куча. Следующая командировка через пару дней, и надо все успеть. Подумала, что несчастна", – написала 45-летняя ведущая, уточнив, что после первой чашки кофе "жизнь наладилась".

Пост Бадоевой набрал почти 55 тыс. лайков и около 700 комментариев.

"Боже, напишите, где такие платья шьют, кто дизайнер? Это невозможно выдержать, как красиво", – отреагировала yuliashturneva.

"Вау, какая конфета! Какое платье красивое и вы, Жанна!" – прокомментировала фото yshch_.

"Почему вы всегда в балахонах? У вас такие прекрасные ноги!" – восхитилась byvshevaliudmila.

Контекст:

Бадоева родилась 18 марта 1976 года в литовском городе Мажейкяй. В начале 1990-х годов ее семья переехала в Киев. Бадоева окончила режиссерский факультет Киевского национального университета театра, кино и телевидения имени Ивана Карпенко-Карого.

Вместе с бывшим супругом, украинским режиссером Аланом Бадоевым, она была ведущей первого сезона шоу "Орел и решка". Следующие два сезона она вела проект в паре с актером Андреем Бедняковым.

В настоящее время Бадоева вместе с третьим супругом Василием Мельничиным, за которого вышла замуж в 2014 году, занимается съемками собственной передачи "Жизнь других". Программа выходит на российском "Первом канале".

Теги: платье, телеведущая, Жанна Бадоева, ноги
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