"Почему вы всегда в балахонах? У вас такие прекрасные ноги!" Жанна Бадоева показала бедра в облегающем мини-платье

Подписчицы Бадоевой восхитились и ее фигурой, и необычным платьем Фото: zhanna_badoeva / Instagram

"Проснулась наконец-то дома после ночного перелета с Майорки. Не выспалась, дел куча. Следующая командировка через пару дней, и надо все успеть. Подумала, что несчастна", – написала 45-летняя ведущая, уточнив, что после первой чашки кофе "жизнь наладилась".

Пост Бадоевой набрал почти 55 тыс. лайков и около 700 комментариев.

"Боже, напишите, где такие платья шьют, кто дизайнер? Это невозможно выдержать, как красиво", – отреагировала yuliashturneva.

"Вау, какая конфета! Какое платье красивое и вы, Жанна!" – прокомментировала фото yshch_.

"Почему вы всегда в балахонах? У вас такие прекрасные ноги!" – восхитилась byvshevaliudmila.

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