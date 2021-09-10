"Почему вы всегда в балахонах? У вас такие прекрасные ноги!" Жанна Бадоева показала бедра в облегающем мини-платье

"Проснулась наконец-то дома после ночного перелета с Майорки. Не выспалась, дел куча. Следующая командировка через пару дней, и надо все успеть. Подумала, что несчастна", – написала 45-летняя ведущая, уточнив, что после первой чашки кофе "жизнь наладилась".
Пост Бадоевой набрал почти 55 тыс. лайков и около 700 комментариев.
"Боже, напишите, где такие платья шьют, кто дизайнер? Это невозможно выдержать, как красиво", – отреагировала yuliashturneva.
"Вау, какая конфета! Какое платье красивое и вы, Жанна!" – прокомментировала фото yshch_.
"Почему вы всегда в балахонах? У вас такие прекрасные ноги!" – восхитилась byvshevaliudmila.
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Бадоева родилась 18 марта 1976 года в литовском городе Мажейкяй. В начале 1990-х годов ее семья переехала в Киев. Бадоева окончила режиссерский факультет Киевского национального университета театра, кино и телевидения имени Ивана Карпенко-Карого.
Вместе с бывшим супругом, украинским режиссером Аланом Бадоевым, она была ведущей первого сезона шоу "Орел и решка". Следующие два сезона она вела проект в паре с актером Андреем Бедняковым.
В настоящее время Бадоева вместе с третьим супругом Василием Мельничиным, за которого вышла замуж в 2014 году, занимается съемками собственной передачи "Жизнь других". Программа выходит на российском "Первом канале".