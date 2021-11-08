Лидия Таран попала в ДТП. Подробности аварии

По словам телеведущей, авария произошла, когда она ехала на такси домой.

"Вызвала такси... Села на заднее сиденье. Позвонила малой (дочери Василине. – "ГОРДОН"), что через 10 минут буду дома... И опа – через 5 секунд после удара лбом о переднее сиденье выкатываюсь из машины в огне", – рассказала она.

Фото: lidiyataran / Instagram

Как отметила Таран, причиной случившегося стало то, что люди, которые перед ними попали в аварию, не поставили на дороге предупредительный знак.

Фото: lidiyataran / Instagram

"А тут я в шоке рассказываю иностранным туристам, что случилось. Еще не могу осознать, что жива", – подписала Таран еще одно фото. Она посоветовала никогда не садиться в такси возле водителя, а только на заднее сиденье.

Фото: lidiyataran / Instagram

Фото: lidiyataran / Instagram