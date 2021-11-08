Бульвар Шоубиз
 
08 ноября, 2021
 
Новости

Лидия Таран попала в ДТП. Подробности аварии

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Таран: Не могла осознать, что жива
Таран: Не могла осознать, что жива
Фото: tsn.ua

Ведущая ТСН на "1+1" Лидия Таран 8 ноября в Stories Instagram сообщила, что вечером 7 ноября попала в ДТП.

По словам телеведущей, авария произошла, когда она ехала на такси домой.

"Вызвала такси... Села на заднее сиденье. Позвонила малой (дочери Василине. – "ГОРДОН"), что через 10 минут буду дома... И опа – через 5 секунд после удара лбом о переднее сиденье выкатываюсь из машины в огне", – рассказала она.

Фото: lidiyataran / Instagram
Фото: lidiyataran / Instagram

Как отметила Таран, причиной случившегося стало то, что люди, которые перед ними попали в аварию, не поставили на дороге предупредительный знак.

Фото: lidiyataran / Instagram
Фото: lidiyataran / Instagram

"А тут я в шоке рассказываю иностранным туристам, что случилось. Еще не могу осознать, что жива", – подписала Таран еще одно фото. Она посоветовала никогда не садиться в такси возле водителя, а только на заднее сиденье.

ррр
Фото: lidiyataran / Instagram

1076d83fe2c1c03af3365100141c2cca.
Фото: lidiyataran / Instagram

Контекст:

Лидия Таран родилась 19 сентября 1977 года в Киеве в семье журналистов. Она обладательница премий "Телезвезда" и "Телетриумф". Карьеру Таран начинала на радио, а в 1998 году впервые появилась на экранах телевизоров в роли ведущей нескольких передач на "Новом канале". В настоящее время Таран является лицом канала "1+1".

Таран воспитывает 14-летнюю дочь Василину. Ее отец – украинский ведущий Андрей Доманский. Пара рассталась в 2010 году после пяти лет отношений.

Теги: ДТП, авария, такси, ТСН, телеведущая, Лидия Таран
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 
 
 
ПУБЛИКАЦИИ
все публикации
Работа в Китае, доверие ОП, служба в армии. Что известно о новых министрах Свириденко, Верещук и Рябикине
Работа в Китае, доверие ОП, служба в армии. Что известно о новых министрах Свириденко, Верещук и Рябикине
  Мать Саакашвили: До него в Грузии были страшные времена. Криминалитет, нет тепла, света, по квартире по-пластунски приходилось передвигаться, потому что на улице стреляли
  Мать Саакашвили: До него в Грузии были страшные времена. Криминалитет, нет тепла, света, по квартире по-пластунски приходилось передвигаться, потому что на улице стреляли
Алеся БАЦМАН
Адвокат, знаток, влюбленный муж. Что известно о новом министре обороны Украины Резникове
Адвокат, знаток, влюбленный муж. Что известно о новом министре обороны Украины Резникове
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
  "Не даю ей нормально спать". Павел и Марина Зибровы поделились секретом крепкого брака
  "Не даю ей нормально спать". Павел и Марина Зибровы поделились секретом крепкого брака
"Настоящая". Молодая жена 76-летнего Петросяна снялась в расстегнутом халате и без макияжа
"Настоящая". Молодая жена 76-летнего Петросяна снялась в расстегнутом халате и без макияжа
Лидия Таран попала в ДТП. Подробности аварии
Лидия Таран попала в ДТП. Подробности аварии
"Даже Волочкова позавидует". 48-летняя Порошина показала растяжку
"Даже Волочкова позавидует". 48-летняя Порошина показала растяжку
"Самая красивая и натуральная". 55-летняя Хайек выставила грудь в огромном декольте
"Самая красивая и натуральная". 55-летняя Хайек выставила грудь в огромном декольте
  "Многорукий жопосиськ". Maruv представила откровенное видео с переплетением тел
  "Многорукий жопосиськ". Maruv представила откровенное видео с переплетением тел
"Разукрасим этот серый день". Лидер The Hardkiss Санина поделилась честным снимком без макияжа
"Разукрасим этот серый день". Лидер The Hardkiss Санина поделилась честным снимком без макияжа
"Эти прекрасные ножки, да мне на плечи", "Секси-девушка". В сети обсуждают фото Ани Лорак в откровенном наряде
"Эти прекрасные ножки, да мне на плечи", "Секси-девушка". В сети обсуждают фото Ани Лорак в откровенном наряде
"Сисинович, ну очень шикарный бюст!" 41-летняя Семенович показала соски
"Сисинович, ну очень шикарный бюст!" 41-летняя Семенович показала соски
"Хорош орех", "Секси". 57-летняя Лолита крупным планом показала тело в купальнике
"Хорош орех", "Секси". 57-летняя Лолита крупным планом показала тело в купальнике
"Не могли поставить капельницу пять раз". Дорофеева вышла на связь и раскрыла причину своей госпитализации
"Не могли поставить капельницу пять раз". Дорофеева вышла на связь и раскрыла причину своей госпитализации
"Эталон чувственности", "Платье опасное". Тина Кароль спела в супер-откровенном наряде
"Эталон чувственности", "Платье опасное". Тина Кароль спела в супер-откровенном наряде
"Спонсора завлекает". 45-летняя Волочкова показала тело в полностью прозрачном платье
"Спонсора завлекает". 45-летняя Волочкова показала тело в полностью прозрачном платье
  "Ну все, азарта смотреть это шоу больше нет". Солистка Kazka Зарицкая покинула "Танцы со звездами"
  "Ну все, азарта смотреть это шоу больше нет". Солистка Kazka Зарицкая покинула "Танцы со звездами"
"Моя любовь со мной!" Осадчая и Горбунов провели вечер на одной съемочной площадке
"Моя любовь со мной!" Осадчая и Горбунов провели вечер на одной съемочной площадке
"Всегда прекрасна". 39-летняя Мейхер показала лицо "без фотошопа и фильтров"
"Всегда прекрасна". 39-летняя Мейхер показала лицо "без фотошопа и фильтров"
 

Популярно в Бульваре

 
все публикации
 

Новости

 
все публикации
 

Видео

 
все видео
 
 
 
Dmitriy Gordon
 
Бульвар Гордона
 
ГОРДОН
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2021. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Персона", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS