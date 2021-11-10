"Копия папка Архипчик!", "Скоро будет видео снимать с имитацией секса". В сети обсуждают ролик с 19-летним сыном Королевой и Тарзана

Королева и Тарзан зарегистрировали брак в 2003 году Фото: koroleva__star / Instagram

В ролике Королева с сыном появились катящими коляску и приговаривая: "Скоро, скоро!"

Также Королева показала, как за кулисами ее сыну делают укладку, и отметила, что волнуется за него больше, чем за себя.

"Скоро на "Первом" мы с Архипом в музыкальных коллаборациях", – написала она, но не озвучила название проекта.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Наташа Королева (@koroleva__star)

"Ой! Ну, копия папка Архипчик!" – заявила подписчица bra_svetlana.

"Ну, он в папу... Скоро будет видео снимать с имитацией секса", – отметила olgagrodno.00.