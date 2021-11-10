"Копия папка Архипчик!", "Скоро будет видео снимать с имитацией секса". В сети обсуждают ролик с 19-летним сыном Королевой и Тарзана

В ролике Королева с сыном появились катящими коляску и приговаривая: "Скоро, скоро!"
Также Королева показала, как за кулисами ее сыну делают укладку, и отметила, что волнуется за него больше, чем за себя.
"Скоро на "Первом" мы с Архипом в музыкальных коллаборациях", – написала она, но не озвучила название проекта.
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"Ой! Ну, копия папка Архипчик!" – заявила подписчица bra_svetlana.
"Ну, он в папу... Скоро будет видео снимать с имитацией секса", – отметила olgagrodno.00.
Архип Глушко (2002) – единственный сын Наташи Королевой (настоящая фамилия – Порывай). Его отец – супруг артистки Сергей Глушко, известный как стриптизер Тарзан. Пара зарегистрировала брак после рождения сына, в августе 2003 года.