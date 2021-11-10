"Горячо", "Ракурс офигенный". Тина Кароль снялась с головой между ног

Тина Кароль: Что будет написано на колготках? Фото: tina_karol / Instagram

Певица запечатлена в колготках с надписью "Скандал" на ноге. Она отметила, что готовит новый выпуск этого предмета гардероба, уже с другой надписью.

"Что будет написано на колготках?" – спросила она.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Тина Кароль (@tina_karol)

"Ракурс офигенный", – прокомментировала подписчица vidchuymene.

"Горячо, Тина", – написала synepolka.