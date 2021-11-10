"Горячо", "Ракурс офигенный". Тина Кароль снялась с головой между ног

Певица запечатлена в колготках с надписью "Скандал" на ноге. Она отметила, что готовит новый выпуск этого предмета гардероба, уже с другой надписью.
"Что будет написано на колготках?" – спросила она.
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"Ракурс офигенный", – прокомментировала подписчица vidchuymene.
"Горячо, Тина", – написала synepolka.
Тина Кароль родилась 25 января 1985 года. В 2005 году она заняла второе место на конкурсе "Новая волна" и получила специальную премию от певицы Аллы Пугачевой. В 2006 году Тина Кароль представляла Украину на международном конкурсе "Евровидение", где заняла седьмое место. В 2009-м ей присвоили звание заслуженной артистки Украины, в 2017-м – народной.
В дискографии исполнительницы восемь студийных альбомов.