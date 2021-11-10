"Принцесса!" 66-летняя Долина надела бальное платье

Долина: Доброго утра всем и плодотворного дня! Фото: larisa.dolina.official / Instagram

"Доброго утра всем и плодотворного дня! А еще хорошего настроения! Фотосессия. Ох, и муторное это дело, но в моей профессии без них не обойтись никак", – написала она.

Певица отметила, что фотосессия была проведена для журнала "7 дней".

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Лариса Долина (@larisa.dolina.official)

"Принцесса!" – прокомментировала подписчица olgavarchuk67.

На Instagram-странице издания "7 дней" показали бэкстейдж-видео этой фотосессии. Там Долина также запечатлена в облегающем красном платье.

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