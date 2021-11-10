"Намного красивее от природы", "Тебе не нужен макияж". Звезда "Великолепного века" Узерли показала, как косметика меняет ее лицо

В начале ролика актриса появилась без косметики и к финалу продемонстрировала, как меняется ее лицо в зависимости от нанесенной на него косметики.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от meryemuzerlimeryem (@meryemuzerlimeryem)

"Ты намного красивее от природы", – прокомментировала подписчица atmacasibel.

"Без изменений", – заявила vandanasharma3003.

"Тебе не нужен макияж, ты красива во всех смыслах", – заверила zeybelaydin.