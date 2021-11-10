"Намного красивее от природы", "Тебе не нужен макияж". Звезда "Великолепного века" Узерли показала, как косметика меняет ее лицо

В начале ролика актриса появилась без косметики и к финалу продемонстрировала, как меняется ее лицо в зависимости от нанесенной на него косметики.
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"Ты намного красивее от природы", – прокомментировала подписчица atmacasibel.
"Без изменений", – заявила vandanasharma3003.
"Тебе не нужен макияж, ты красива во всех смыслах", – заверила zeybelaydin.
Мерьем Узерли 12 августа исполнилось 38 лет. Она родилась в Касселе (Германия). Отец актрисы – турок, а мать – немка. Мерьем – четвертый ребенок в семье. Два старших брата – Денни и Кристофер – дети от первого брака матери, Джанан – ее родная сестра.
Узерли стала широко известна по роли Хюррем Султан в сериале "Великолепный век" (2011).