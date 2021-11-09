"Сальму – в президенты всей планеты!" 55-летняя Хайек показала, как выглядит в образе политика

"На этой фотографии я могу выглядеть как политик, но я просто передаю привет аудитории "Шоу Эллен Дедженерес", – написала она.

Хайек появилась в кадре в белом брючном костюме с черной окантовкой. На первом фото она запечатлена с поднятой в приветствии рукой. На остальных фото – сидит на диване, общаясь с телеведущей Эллен Дедженерес.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Salma Hayek Pinault (@salmahayek)

"Вы бы точно могли быть президентом моей страны!" – прокомментировала подписчица salmahayeksource.

"О, эта улыбка", – написала affectionhayek.

"Сальму – в президенты всей планеты!" – призвал feandur1.