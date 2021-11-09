"Сальму – в президенты всей планеты!" 55-летняя Хайек показала, как выглядит в образе политика

"На этой фотографии я могу выглядеть как политик, но я просто передаю привет аудитории "Шоу Эллен Дедженерес", – написала она.
Хайек появилась в кадре в белом брючном костюме с черной окантовкой. На первом фото она запечатлена с поднятой в приветствии рукой. На остальных фото – сидит на диване, общаясь с телеведущей Эллен Дедженерес.
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"Вы бы точно могли быть президентом моей страны!" – прокомментировала подписчица salmahayeksource.
"О, эта улыбка", – написала affectionhayek.
"Сальму – в президенты всей планеты!" – призвал feandur1.
"Шоу Эллен Дедженерес" выходит на одноименном YouTube-канале.
Хайек родилась в 1966 году в Мексике. В 1995-м она снялась в своем первом голливудском фильме "Отчаянный" вместе с испанским актером Антонио Бандерасом.
Наиболее известные фильмы с ее участием – "Фрида", "От заката до рассвета", "Бандитки". В 2021 году в США вышли новые фильмы с участием Хайек: "Телохранитель жены киллера", "Вечные". На 2 декабря 2021 года запланирована мировая премьера ленты "Дом Gucci", в котором Хайек исполнит одну из ролей.