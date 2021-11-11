"Перелом черепа, носа, удаление костей черепа". Стало известно, кого подозревают в избиении композитора группы Kazka

Журавлев: Я был избит в собственном подъезде Фото: juniko_music / Instagram

Правоохранители задержали 36-летнего уроженца Луганской области. Его подозревают в нанесении телесных повреждений Журавлеву.

По данным следствия, 6 ноября в многоквартирном доме в Шевченковском районе Киева между потерпевшим и его соседом, находившимся в состоянии алкогольного опьянения, произошел конфликт. Журавлев якобы поднялся к громко отдыхающим соседям, чтобы попросить вести себя тише в вечернее время. Конфликт перерос в драку. После полученного удара в висок продюсер Kazka обратился за медицинской помощью. У него диагностировали тяжелые телесные повреждения: открытую черепно-мозговую травму, ушиб головного мозга, компрессионный вдавленный перелом правого височного участка.

Подозреваемому грозит до восьми лет лишения свободы.

8 ноября Журавлев опубликовал в Instagram фото из больничной палаты и рассказал о своем состоянии.

"Я был избит в собственном подъезде. Хирург сказал, что с такими травмами обычно в больницу приезжают уже в коме", – отметил он.

Журавлев отметил, что еще на протяжении 12 часов после травмы ездил по Киеву и делал обследования.

"У меня перелом черепа, перелом носа, швы на бороде и я плохо вижу одним глазом. Пару часов назад прошла операция по удалению поврежденных костей черепа. Через месяц нужна операция по внедрению в голову пластины", – написал он.

Журавлев попросил, если есть возможность, помочь ему материально, и оставил номер карты: 5375411404848058 (Диана Бульба).

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Николаи * Журавле * в/Juniko (@juniko_music)