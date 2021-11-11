"Прикид – огонь", "Украинская Барби". Никитюк вышла в свет в жакете с акцентом на зону сосков

"Почти пять лет назад я завершила свое участие в проекте "Орел & Решка" и "поступила" на "Новый канал". И жить стало гораздо лучше, потому что я наконец-то дома", – написала она.
Никитюк отметила, что впереди много новых проектов с ее участием.
Телеведущая предстала в черном костюме из короткого жакета и облегающих брюк. Золотые пуговицы на жакете расположены в центре груди, делая акцент на зону сосков.
Посмотреть эту публикацию в Instagram
"Прикид – огонь", – отметила подписчица mari.na546
"Украинская Барби", – написала pro100pavlina.
19 октября Никитюк исполнилось 34 года. Ее карьера на телевидении началась после того, как она в 2011 году приняла участие в программе "Рассмеши комика" на телеканале "Интер". Спустя год Никитюк стала ведущей программы о путешествиях "Орел и решка" на этом же канале. Она снималась в четвертом и пятом сезонах шоу, а также была ведущей других развлекательных программ на "Интере" и К1.
С 2018 года Никитюк работает на "Новом канале", где ведет шоу "Кто против блондинок?", "Le Маршрутка", "Кто сверху?".