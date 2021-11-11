"Прикид – огонь", "Украинская Барби". Никитюк вышла в свет в жакете с акцентом на зону сосков

Никитюк: Жить стало гораздо лучше, потому что я наконец-то дома Фото: lesia_nikituk / Instagram

"Почти пять лет назад я завершила свое участие в проекте "Орел & Решка" и "поступила" на "Новый канал". И жить стало гораздо лучше, потому что я наконец-то дома", – написала она.

Никитюк отметила, что впереди много новых проектов с ее участием.

Телеведущая предстала в черном костюме из короткого жакета и облегающих брюк. Золотые пуговицы на жакете расположены в центре груди, делая акцент на зону сосков.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Леся Никитюк (@lesia_nikituk)

"Прикид – огонь", – отметила подписчица mari.na546

"Украинская Барби", – написала pro100pavlina.