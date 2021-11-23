"Божечки-кошечки". Экс-участница "ВИА Гры" Миша Романова показала промежность в прозрачном боди

Миша Романова: Экспериментировали с образами. Не терпится вам уже показать Фото: misharomanova / Instagram

"Сегодня была очень крутая съемка. Экспериментировали с образами. Не терпится вам уже показать", – написала она.

На фото певица запечатлена сидящей на белом кубе. Она согнула одну ногу, а вторую отвела в сторону, засветив промежность.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Misha Romanova (@misharomanova)

"Божечки-кошечки", – прокомментировал подписчик voronovanton.