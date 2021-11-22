Бульвар Шоубиз
 
22 ноября, 2021
 
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"Тянет его за яйца", "Огромная ошибка Наташи". Королева показала, как вживую поет ее 19-летний сын

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Королева: Мы с Архипом выбрали культовую песню "Комарово"
Королева:  Мы с Архипом выбрали культовую песню "Комарово"
Фото: koroleva__star / Instagram

48-летняя российская певица Наташа Королева 19 ноября в Instagram показала, как они с 19-летним сыном Архипом Глушко за кулисами готовятся к выступлению, а также отрывок их дуэтного номера.

"После музыкально-эмоционального погружения в удивительный песенный мир, созданный маэстро Игорем Николаевым на фееричном концерте в "Крокусе", мы с Архипом выбрали культовую песню "Комарово" для старта в проекте "Две звезды"!" – написала она.

"Мне эта суета напоминает закострюльное шоу Волочковой", – прокомментировала подписчица madonna531.

"Огромная ошибка Наташи, что она тащит на сцену сына. Голоса ноль. Возомнит себя, не дай бог, певцом. Нам хватает Бузовой", – написала rhfc.r.

"Тянет его за яйца", – заявил sasha.petrovskiy.7.

Контекст:

Архип Глушко (2002) – единственный сын Наташи Королевой (настоящая фамилия – Порывай). Его отец – супруг артистки Сергей Глушко, известный как стриптизер Тарзан. Пара зарегистрировала брак после рождения сына, в августе 2003 года.

Шоу "Две звезды. Отцы и дети" выходит на российском "Первом канале". В анонсе шоу отмечается, что исполнители, согласно правилам, поют вживую.

Теги: Наташа Королева, Тарзан, певица, Сергей Глушко, Архип Глушко
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