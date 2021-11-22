Бульвар Шоубиз
 
22 ноября, 2021
 
Новости

"Машуня, какой красивый животик". В сети обсуждают свежие фото Ефросининой

Ефросинина показала голый живот
Ефросинина показала голый живот
Фото: mashaefrosinina / Instagram

Украинская телеведущая Маша Ефросинина 20 ноября на своей странице в Instagram опубликовала снимки, на которых запечатлена в черном брючном костюме и топе.

Телеведущая засветила голый живот и декольте.

Фото были сделаны в студии программы "Лига смеха" на "1+1", членом жюри которой является Ефросинина.

"Машуня, какой красивый животик", – отметила подписчица pylovkateryna.

"Офигенная. Наконец-то я вижу вас такой!" – отметила krupskaya_viktoria.

Контекст:

Маша Ефросинина в качестве телеведущей дебютировала в программе "Счастливый звонок", которая выходила на канале УТ-1. Вскоре она получила приглашение от "Нового канала", который запускал утреннюю программу "Подъем".

Сейчас ведущая снимает интервью для своего канала на YouTube – программы "Экзамен", "Вопрос – ответ", "Взрослые девочки", "О них все говорят".

Теги: телеведущая, фото, Маша Ефросинина, грудь, живот, Лига смеха
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 
 
 
ПУБЛИКАЦИИ
все публикации
  Бутусов: 28 августа начались переговоры Порошенко и Путина. Вот тут есть вещь, которую мы не знаем, до сих пор все это покрыто тайной. А 29 августа начался самый кровавый день войны
  Бутусов: 28 августа начались переговоры Порошенко и Путина. Вот тут есть вещь, которую мы не знаем, до сих пор все это покрыто тайной. А 29 августа начался самый кровавый день войны
Дмитрий ГОРДОН
  Как готовилась и провалилась спецоперация по вагнеровцам. Полное расследование Bellingcat
  Как готовилась и провалилась спецоперация по вагнеровцам. Полное расследование Bellingcat
Екатерина Виктюк: Режиссера Романа Виктюка больше нет. Но память о нем должна жить
Екатерина Виктюк: Режиссера Романа Виктюка больше нет. Но память о нем должна жить
Елена ПОСКАННАЯ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
  "Ожидала, что мне будут помогать коллеги. Но никому чужие проблемы не нужны". Экс-участница "НеАнгелов" Вика обвинила Каминскую в рукоприкладстве
  "Ожидала, что мне будут помогать коллеги. Но никому чужие проблемы не нужны". Экс-участница "НеАнгелов" Вика обвинила Каминскую в рукоприкладстве
"Машуня, какой красивый животик". В сети обсуждают свежие фото Ефросининой
"Машуня, какой красивый животик". В сети обсуждают свежие фото Ефросининой
  "Писюху не обязательно было выставлять", "Женские органы видно". Астафьева снялась в обнимку с Горбуновым, засветив пах
  "Писюху не обязательно было выставлять", "Женские органы видно". Астафьева снялась в обнимку с Горбуновым, засветив пах
"Слишком горячо". Каменских снялась в плаще на голое тело
"Слишком горячо". Каменских снялась в плаще на голое тело
"Вас не смущает больной ребенок в общем бассейне?", "У звездных мам понятие, что им можно все". Жена продюсера студии "Квартал 95" Саливанчук нарвалась на острую критику в сети
"Вас не смущает больной ребенок в общем бассейне?", "У звездных мам понятие, что им можно все". Жена продюсера студии "Квартал 95" Саливанчук нарвалась на острую критику в сети
"Шикарнейшая женщина! Пожар. Космос!", "Вау, не узнать". Ани Лорак показала роскошные формы в латексе
"Шикарнейшая женщина! Пожар. Космос!", "Вау, не узнать". Ани Лорак показала роскошные формы в латексе
  "Клоунада, лишь бы деньги содрать, аферисты". В финал "Танцев со звездами" внезапно прошли три, а не две пары
  "Клоунада, лишь бы деньги содрать, аферисты". В финал "Танцев со звездами" внезапно прошли три, а не две пары
"Блин, что за обрубки?!" Волочкова напугала подписчиков своими ступнями
"Блин, что за обрубки?!" Волочкова напугала подписчиков своими ступнями
  "Коллеги-женщины завели в комнату и закрыли дверь". Соколова рассказала о сексуальных домогательствах на ТВ
  "Коллеги-женщины завели в комнату и закрыли дверь". Соколова рассказала о сексуальных домогательствах на ТВ
  "От нас дрожала Москва". Лолита Милявская рассказала о романе с криминальным авторитетом
  "От нас дрожала Москва". Лолита Милявская рассказала о романе с криминальным авторитетом
"Не понимаю, почему народ восхищается глупостью Веры". Брежнева показала средний палец
"Не понимаю, почему народ восхищается глупостью Веры". Брежнева показала средний палец
"Муж пополнил нашу семью третьим ребенком". Екатерина Кухар показала нового члена семьи
"Муж пополнил нашу семью третьим ребенком". Екатерина Кухар показала нового члена семьи
"Красивая, сильная женщина". Катя Осадчая оголила декольте и обнажила ноги
"Красивая, сильная женщина". Катя Осадчая оголила декольте и обнажила ноги
"Какая-то странная Аллегрова", "Укупнику стоит напрячься". Собчак заставила сеть "трепетать" от новой прически
"Какая-то странная Аллегрова", "Укупнику стоит напрячься". Собчак заставила сеть "трепетать" от новой прически
Ястремская похвасталась длинными ногами в юбке с разрезом до бедра
Ястремская похвасталась длинными ногами в юбке с разрезом до бедра
"Горячая Леся, кипяток", "Мужик сзади в шоке". Никитюк впечатлила сеть элегантным образом
"Горячая Леся, кипяток", "Мужик сзади в шоке". Никитюк впечатлила сеть элегантным образом
 

Популярно в Бульваре

 
все публикации
 

Новости

 
все публикации
 

Видео

 
все видео
 
 
 
Dmitriy Gordon
 
Бульвар Гордона
 
ГОРДОН
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2021. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Персона", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS