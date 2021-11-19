Ефросинина в сексуальном нижнем белье выставила на обозрение грудь и ягодицы. Фото

На первом фото телеведущая запечатлена вполоборота к камере, выставив на обозрение пятую точку. На втором снимке – в анфас, подняв руки вверх и демонстрируя грудь.

Контекст:

Маша Ефросинина в качестве телеведущей дебютировала в программе "Счастливый звонок", которая выходила на канале УТ-1. Вскоре она получила приглашение от "Нового канала", который запускал утреннюю программу "Подъем".

Сейчас ведущая снимает интервью для своего канала на YouTube – программы "Экзамен", "Вопрос – ответ", "Взрослые девочки", "О них все говорят".