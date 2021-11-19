Бульвар Шоубиз
 
19 ноября, 2021
 
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Ефросинина в сексуальном нижнем белье выставила на обозрение грудь и ягодицы. Фото

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Ефросинина позировала в неглиже
Ефросинина позировала в неглиже
Фото: mashaefrosinina / Instagram

Украинская телеведущая Маша Ефросинина 18 ноября на своей странице в Instagram опубликовала снимки, на которых запечатлена в двух комплектах нижнего белья: черном и бежевом.

На первом фото телеведущая запечатлена вполоборота к камере, выставив на обозрение пятую точку. На втором снимке – в анфас, подняв руки вверх и демонстрируя грудь.

Контекст:

Маша Ефросинина в качестве телеведущей дебютировала в программе "Счастливый звонок", которая выходила на канале УТ-1. Вскоре она получила приглашение от "Нового канала", который запускал утреннюю программу "Подъем".

Сейчас ведущая снимает интервью для своего канала на YouTube – программы "Экзамен", "Вопрос – ответ", "Взрослые девочки", "О них все говорят".

Теги: телеведущая, Маша Ефросинина, грудь, белье, ягодицы
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