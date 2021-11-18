48-летняя Клум топлес позировала перед молодым мужем. Опубликованы откровенные снимки

Модель позировала спиной к объективу.

"Калимера", – написала она. Это коммуна в Италии, регион Апулия.

Клум отметила, что фотографировал ее муж, музыкант группы Tokio Hotel Том Каулитц.

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Контекст:

Хайди Клум 1 июня исполнилось 48 лет. Модель сотрудничала с марками Stiefelkönig, Birkenstock, Taft, Volkswagen. Она мать четырех детей. У нее есть дочери Хелен Бошовен Сэмюэль (2004) и Лу Сулола Сэмюэль (2009), сыновья Генри Гюнтер Адемола Дашту Сэмюэль (2005) и Йохан Райли Федор Тайво Сэмюэль (2006). Их отец – бывший муж модели, музыкант Сил.

Нынешний супруг Клум моложе ее на 16 лет.