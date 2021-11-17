"Где лифчик?" Экс-участница "ВИА Гры" показала, как выглядит ее голая грудь в реальной жизни

"Не бывает некрасивых женщин. Бывают невыспавшиеся уставшие богини!" – написала она.

Певица позировала в белом халате, выставив на обозрение голую грудь.

"А где лифчик?" – поинтересовался подписчик meshkov.20134.

"Богини тоже забывают его надевать", – ответила ему Котова.

Контекст:

Котова выступала в "ВИА Гре" с марта 2008 года по апрель 2010-го, заменив в группе певицу Веру Брежневу. В тот период вместе с Котовой в состав группы входили Альбина Джанабаева и Меседа Багаудинова. По словам Котовой, она покинула коллектив, устав от стычек с Джанабаевой, которая приревновала ее к своему теперь уже супругу, а тогда младшему брату продюсера группы Константина Меладзе – российскому певцу Валерию Меладзе.

После ухода из "ВИА Гры" Котова начала сольную карьеру.