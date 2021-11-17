"Липкая и сладкая", "Секси". 63-летняя Мадонна сунула мобильный телефон между ног

"Не заставляй меня объяснять", – написала она.

Мадонна запечатлена в черной кожаной куртке с заклепками и рваных голубых джинсах.

На некоторых снимках певица позировала с широко расставленными ногами, между которых поставила мобильный телефон.

"Секси-Мадонна", – прокомментировал подписчик calinb3.

"Липкая и сладкая королева", – написала _titapu_.

"Оставайся молодой, детка", – призвал stoneblue2112.

Контекст:

Мадонна (полное имя – Мадонна Луиза Вероника Чикконе) родилась в 1958 году в штате Мичиган.

20-летней она переехала в Нью-Йорк ради карьеры в танцевальной труппе. Сначала исполнительница была участницей рок-групп, а позже начала сольную карьеру. В дискографии певицы 14 студийных альбомов.

Мадонну занесли в Книгу рекордов Гиннесса как самую коммерчески успешную исполнительницу в истории. За профессиональную карьеру певицы было продано свыше 300 млн ее альбомов и синглов. Она семикратная обладательница премии "Грэмми".