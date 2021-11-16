"Ловим кайф". Жена продюсера студии "Квартал 95" Саливанчук в микрокупальнике взяла в рот соску

Актриса позировала в ярко-розовом микробикини. Она выбрала модель плавок с низкой посадкой и бюстгальтер, открывающий часть груди.
На одном из снимков Саливанчук позировала с соской во рту.
"Несмотря ни на что, ловим кайф от моря", – написала она.
16 ноября в Instagram Саливанчук сообщила, что у ее младшего сына Никиты диагностировали вирус коксаки.
"Ну почему он заболел этим коксаки? Для чего все эти испытания мне и моим детям? Я даже не успеваю записать нормально Stories, не успеваю выставить фотографии. Не говоря уже просто об отдыхе, для чего сюда и приехали", – посокрушалась она.
Посмотреть эту публикацию в Instagram
Анна Саливанчук замужем за продюсером студии "Квартал 95" Александром Божковым с 2015 года. В том же году у пары родился сын Глеб, а 1 сентября 2020-го – второй сын Никита.
Наиболее известные проекты с участием Саливанчук – фильм "Свингеры" и сериал "Однажды под Полтавой".