"Ловим кайф". Жена продюсера студии "Квартал 95" Саливанчук в микрокупальнике взяла в рот соску

Актриса позировала в ярко-розовом микробикини. Она выбрала модель плавок с низкой посадкой и бюстгальтер, открывающий часть груди.

На одном из снимков Саливанчук позировала с соской во рту.

Фото: salivanchuk.anna / Instagram

"Несмотря ни на что, ловим кайф от моря", – написала она.

Фото: salivanchuk.anna / Instagram

16 ноября в Instagram Саливанчук сообщила, что у ее младшего сына Никиты диагностировали вирус коксаки.

"Ну почему он заболел этим коксаки? Для чего все эти испытания мне и моим детям? Я даже не успеваю записать нормально Stories, не успеваю выставить фотографии. Не говоря уже просто об отдыхе, для чего сюда и приехали", – посокрушалась она.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Саливанчук Анна (@salivanchuk.anna)