"Сексуальная красотка", "Секс-бомба". Жена продюсера студии "Квартал 95" Саливанчук показала горячие фото в откровенном бикини

"Доброе утро! Хорошей вам недели и веселого понедельника", – пожелала она.

Саливанчук позировала в море одна, а также со своими сыновьями.

Актриса выбрала модель раздельного купальника с высокими плавками и бюстгальтром-бандо.

"Ох, какая красотка сексуальная", – прокомментировал подписчик yaroslav_brazhnik.

"Вау, какая девочка!" – написала lena.k.s.u.

"Секс-бомба", – заявил vovanghost47.

Контекст:

Анна Саливанчук замужем за продюсером студии "Квартал 95" Александром Божковым с 2015 года. В том же году у пары родился сын Глеб, а 1 сентября 2020-го – второй сын Никита.

Наиболее известные проекты с участием Саливанчук – фильм "Свингеры" и сериал "Однажды под Полтавой".