"Я бы не смогла быть с мужчиной, который зарабатывает слишком мало". Жена футболиста Зубкова заявила, что мужчина должен зарабатывать минимум €10 тыс. в месяц

Зубкова: Я себе ничего не покупаю из дорогих вещей, мне муж дарит Фото: mademoiselle.anna / Instagram

"Я бы не смогла быть с мужчиной, который не зарабатывает или зарабатывает слишком мало. А что? (...) Какая зарплата мужчины нормальна для меня? От €10 тыс.", – заявила она.

По словам Зубковой, она тратит €3 тыс. в месяц на себя.

"Я себе ничего не покупаю из дорогих вещей, мне муж дарит", – отметила девушка.

Зубкова добавила, что в последнее время хочет самостоятельно зарабатывать.

"Раньше я считала, что есть мужчина, который обеспечивает тебе финансовую безопасность, и этого достаточно. Но последний год я думаю о том, что просто быть мамой для меня недостаточно. Я хочу зарабатывать деньги и реализоваться в этой жизни. Я очень хочу заниматься одеждой, но для этого нужно быть в Киеве", – рассказала она.