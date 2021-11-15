"Я бы не смогла быть с мужчиной, который зарабатывает слишком мало". Жена футболиста Зубкова заявила, что мужчина должен зарабатывать минимум €10 тыс. в месяц

"Я бы не смогла быть с мужчиной, который не зарабатывает или зарабатывает слишком мало. А что? (...) Какая зарплата мужчины нормальна для меня? От €10 тыс.", – заявила она.
По словам Зубковой, она тратит €3 тыс. в месяц на себя.
"Я себе ничего не покупаю из дорогих вещей, мне муж дарит", – отметила девушка.
Зубкова добавила, что в последнее время хочет самостоятельно зарабатывать.
"Раньше я считала, что есть мужчина, который обеспечивает тебе финансовую безопасность, и этого достаточно. Но последний год я думаю о том, что просто быть мамой для меня недостаточно. Я хочу зарабатывать деньги и реализоваться в этой жизни. Я очень хочу заниматься одеждой, но для этого нужно быть в Киеве", – рассказала она.
Александр Зубков – воспитанник клуба "Шахтер". В Украине он также играл за "Мариуполь". В 2019 году перешел в "Ференцварош". Дважды стал чемпионом Венгрии и сыграл в Лиге чемпионов. На его счету 18 голов в 93 матчах за этот клуб.
2 января 2021 года у Зубковых родилась дочь.