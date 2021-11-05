Бульвар Шоубиз
 
05 ноября, 2021
 
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"Девушки расстроились, когда узнали, что он женат". Футболист Довбик показал новое фото с женой

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24-летний Артем Довбик женился в прошлом году
24-летний Артем Довбик женился в прошлом году
Фото: tema_dovbyk / Instagram

Нападающий сборной Украины по футболу, игрок клуба "Днепр-1" Артем Довбик 5 ноября разместил в Instagram новое фото с женой Юлией Черненко. Пара снята крупным планом под открытым небом.

24-летний футболист подписал фото первой буквой имени жены – "Ю" – и добавил значок "сердечко".

Фото пары набрало почти 18 тыс. лайков.

"Жена – огонь", – прокомментировал фото sebechnik_bolgarskiy.

"Красивая пара", – написал dmytro.biriukov.

"Я рада, но я разочарована", – призналась d.davydovvaa. На уточняющий вопрос "почему?" она не ответила, вместо нее это сделал пользователь с ником nesterini: "Ну, типа Довбик многим девушкам нравится и они расстроились, когда узнали, что он женат".

Контекст:

Артем Довбик родился 21 июня 1997 года в Черкассах. Выступал за школьную команду, принимал участие в играх турнира "Кожаный мяч". В составе команды своей спортшколы принимал участие в играх Детско-юношеской футбольной лиги Украины. В 2013 году получил приглашение в молодежную команду харьковского "Металлиста". После выступал за "Черкасский Днепр", "Днепр", датский "Мидтьюлланн".

Довбик – самый молодой автор забитого гола в истории сборной Украины на чемпионатах Европы. В последнем сезоне Украинской премьер-лиги он сыграл 24 поединка, отличившись шесть раз в воротах соперников, сообщается на сайте лиги.

С женой Юлией Артем был знаком со школы. Вместе они больше четырех лет, но официально оформили отношения в 2020 году.

Теги: футболист, жена, Артем Довбик
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