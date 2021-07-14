Бульвар Шоубиз
 
14 июля, 2021
 
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"Девочки, расходимся". Артем Довбик показал ягодицы своей жены

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Артем и Юлия знакомы со школы, вместе уже четыре года, а поженились в прошлом году
Артем и Юлия знакомы со школы, вместе уже четыре года, а поженились в прошлом году
Фото: tema_dovbyk / Instagram

Нападающий сборной Украины по футболу, автор победного гола, позволившего Украине выйти в 1/4 финала Евро 2020, Артем Довбик 14 июля обнародовал на своей странице в Instagram новое фото с женой Юлией Черненко.

На снимке 24-летний футболист с супругой стоят на пляже в полный рост и целуются. На обоих черные купальники. Рука спортсмена лежит на бедре девушки.

За два часа пост набрал почти 20 тыс. лайков и десятки комментариев.

"Самая красивая пара в футболе", – оставил комментарий пользователь с ником zinchenko__08.

"Я, конечно, рада, но не от всего сердца…", – призналась davydovvaa.

"Какая офигенная пара", – написала _tanya.aa.

"Девочки расходимся", – прокомментировала _nastka____.

Контекст:

Артем Довбик родился 21 июня 1997 года в Черкассах. Выступал за школьную команду, принимал участие в играх турнира "Кожаный мяч". В составе команды своей спортшколы принимал участие в играх Детско-юношеской футбольной лиги Украины. В 2013 году получил приглашение в молодежную команду харьковского "Металлиста". После выступал за "Черкасский Днепр", "Днепр", датский "Мидтьюлланн".

Довбик – самый молодой автор забитого гола в истории сборной Украины на чемпионатах Европы. В последнем сезоне Украинской премьер-лиги он сыграл 24 поединка, отличившись шесть раз в воротах соперников, сообщается на сайте лиги.

С женой Юлией Артем был знаком со школы. Вместе они больше четырех лет, но официально оформили отношения в 2020 году.

Теги: пляж, семья, отдых, жена, Артем Довбик
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