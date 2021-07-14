"Девочки, расходимся". Артем Довбик показал ягодицы своей жены

Артем и Юлия знакомы со школы, вместе уже четыре года, а поженились в прошлом году Фото: tema_dovbyk / Instagram

На снимке 24-летний футболист с супругой стоят на пляже в полный рост и целуются. На обоих черные купальники. Рука спортсмена лежит на бедре девушки.

За два часа пост набрал почти 20 тыс. лайков и десятки комментариев.

"Самая красивая пара в футболе", – оставил комментарий пользователь с ником zinchenko__08.

"Я, конечно, рада, но не от всего сердца…", – призналась davydovvaa.

"Какая офигенная пара", – написала _tanya.aa.

"Девочки расходимся", – прокомментировала _nastka____.

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