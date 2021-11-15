Бульвар Шоубиз
 
15 ноября, 2021
 
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"До Волочковой еще далеко! Но шансы есть", "Трусы волочковские". Собчак в плавках оголила пах

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Собчак показала снимки в откровенном образе
Собчак показала снимки в откровенном образе
Фото: xenia_sobchak / Instagram

40-летняя российская телеведущая Ксения Собчак 14 ноября на своей странице в Instagram обнародовала фото, сделанные на отдыхе в ОАЭ с четырехлетним сыном Платоном.

"– Платон, скоро поедем в Москву.
– Мам, а зачем нам в Москву? Давай подождем, пока там тоже тепло будет", – привела она диалог с сыном.

Собчак позировала в леопардовом купальнике со спущенными плавками и оголенным пахом, а также в пляжном кардигане.

"До Волочковой еще далеко! Но шансы есть", – прокомментировала подписчица valeriyrokyta, сравнив Собчак с российской балериной Анастасией Волочковой.

"Ну почему далеко? Трусы очень даже волочковские", – отметила time_for_handmade.

"У них что, трусы одни на двоих?" – спросила valeriyrokyta.

Контекст:

Ксения Собчак родилась 5 ноября 1981 года в Ленинграде (теперь Санкт-Петербург), стала широко известной как ведущая реалити-шоу "Дом-2" на канале ТНТ, позже вела проект "Блондинка в шоколаде". Она создала проект "Собчак живьем" на телеканале "Дождь". Вела программу "Барабака и Серый Волк" вместе с Сергеем Кальварским на радиостанции "Серебряный дождь". Является автором и ведущей шоу "Осторожно, Собчак!" на своем YouTube-канале.

Платон – сын Собчак от актера Максима Виторгана. Он родился в 2016 году.

Сейчас телеведущая замужем за режиссером Константином Богомоловым. Они оформили отношения 13 сентября 2019 года. Общих детей у пары пока нет. У Богомолова от брака с актрисой Дарьей Мороз есть дочь Анна (2010).

Теги: Ксения Собчак, Анастасия Волочкова, купальник, отдых, Платон Виторган, трусы, плавки
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