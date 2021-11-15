"До Волочковой еще далеко! Но шансы есть", "Трусы волочковские". Собчак в плавках оголила пах

"– Платон, скоро поедем в Москву.

– Мам, а зачем нам в Москву? Давай подождем, пока там тоже тепло будет", – привела она диалог с сыном.

Собчак позировала в леопардовом купальнике со спущенными плавками и оголенным пахом, а также в пляжном кардигане.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Ксения Собчак (@xenia_sobchak)

"До Волочковой еще далеко! Но шансы есть", – прокомментировала подписчица valeriyrokyta, сравнив Собчак с российской балериной Анастасией Волочковой.

"Ну почему далеко? Трусы очень даже волочковские", – отметила time_for_handmade.

"У них что, трусы одни на двоих?" – спросила valeriyrokyta.