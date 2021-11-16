"Сексапильная". Блогер Стужук показала голую грудь и ягодицы

Стужук: Я не просто не боюсь летать, я еще и кайфую от турбулентности Фото: sofia_stuzhuk / Instagram

"Я не просто не боюсь летать, я еще и кайфую от турбулентности. Я искренне удивилась себе, когда поняла, что мало того, что турбулентность не вызывает во мне никаких негативных эмоций типа волнения или страха, а наоборот, даже как-то… успокаивает, что ли. Ну, или сильно веселит и захватывает", – рассказала она.

Стужук на некоторых фото показала голую нижнюю часть груди, которая оказалась не прикрытой тканью верха купальника, а также засветила голые ягодицы в миниатюрных плавках.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Sofia Stuzhuk (@sofia_stuzhuk)

"Какие захватывающие виды", – прокомментировала подписчица podologkamenskyh_kiev.

"Ох уж эта сексапильная София", – написала natali_siden.