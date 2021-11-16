"Фотографировал муж". Звезда "Крепостной" Денисенко показала секси-снимки в "голом" бикини

"Завершаю отдых истинными Insta-фото в истинной Insta-локации", – написала она.
Денисенко отметила, что находится в Египте.
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"Как можно себя выставлять в нижнем белье? Вы думаете, это красиво?" – спросила подписчица luybovnovikova.
"Это купальник. Для меня такие фото – очень красиво. Тем более что фотографировал муж", – ответила Денисенко.
В сериале "Крепостная" телеканала СТБ Денисенко исполнила роль Ларисы Яхонтовны.
Денисенко родилась 17 декабря 1989 года в Чернигове. Окончила Киевский национальный университет театра, кино и телевидения имени Ивана Карпенко-Карого.
Она снималась в фильмах и сериалах "От любви до ненависти", "Дорога домой", "Полюби меня такой", "За витриной", "Спецы", "Рецепт любви", "Центральная больница", "Столетие Якова", "Сказка старого мельника", "Село на миллион", "Ночь святого Валентина".
Денисенко замужем за актером Андреем Фединчиком с 2017 года. У них есть сын Андрей (2017).