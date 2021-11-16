"Фотографировал муж". Звезда "Крепостной" Денисенко показала секси-снимки в "голом" бикини

Денисенко: Для меня такие фото – очень красиво Фото: natalka_denisenko / Instagram

"Завершаю отдых истинными Insta-фото в истинной Insta-локации", – написала она.

Денисенко отметила, что находится в Египте.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Natalka Denisenko (@natalka_denisenko)

"Как можно себя выставлять в нижнем белье? Вы думаете, это красиво?" – спросила подписчица luybovnovikova.

"Это купальник. Для меня такие фото – очень красиво. Тем более что фотографировал муж", – ответила Денисенко.