  "Эта женщина знает толк в эротике", "Оргазм для глаз и ушей". Maruv показала секс с мужем

"Если вы пропустили мою видеозарисовку On My Skin, можете посмотреть ее на моем YouTube-канале", – написала она.

Певица предстала в эротическом нижнем белье из прозрачной ткани с черными наклейками на сосках.

"С-и-и-и-сь-к-и-и-и", – отметил подписчик mad_den35.

Полное видео Maruv опубликовала 12 ноября на своем YouTube-канале.

В финале ролика певица занялась любовью со своим мужем, PR-менеджером Александром Корсуном.

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"Оргазм для глаз и ушей. Трек такой вайбовый", – прокомментировала подписчица Candy911 Dhe dbeh.

"Эта женщина знает толк в эротике и женственности. Влюблен", – написал HammerMark.

Контекст:

Maruv (настоящее имя певицы – Анна Корсун) родилась в Павлограде 15 февраля 1991 года. В 2019 году певица стала победительницей украинского нацотбора на "Евровидение", однако отказалась от поездки, заявив, что не готова выступать "с лозунгами, превращая пребывание на "Евровидении" в промоакции политиков".

Maruv живет в Украине, но часто выступает в России. У нее заключен контракт с Warner Music Russia. В 2018 году Maruv назвали "прорывом года". В июле 2020 года певица зарегистрировалась на российской платформе шведского стримингового музыкального сервиса Spotify. Была судьей шоу "Суперстар!" на российском канале НТВ.

Maruv признавалась, что они с супругом не играли свадьбу, а только расписались, но она хотела бы устроить торжество. Певица не говорила, сколько лет состоит в браке.