"Эй, нам видно твои сиськи!", "Соски, как пеперони". Рианна показала голую грудь

"Просто дикарка!" – написала она.

"Эй, нам видно твои сиськи, Рианна!" – прокомментировал фото подписчик sariasy03.

"Хм…. Я, честно говоря, не надеялся, что у старушки соски, как пеперони", – признался spookycat83

Контекст:

Рианна родилась в 1988 году на Барбадосе. В 16 лет переехала в США, а в 2005 году дебютировала с композицией Music of the Sun.

В дискографии исполнительницы восемь студийных альбомов.

4 августа 2021 года американский Forbes сообщил, что Рианна официально стала миллиардершей – ее состояние оценивается в $1,7 млрд.