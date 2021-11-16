"А где же мамины груди?" Горбунов показал, как кормит маленького сына без Осадчей

У Горбунова и Осадчей в конце августа произошло пополнение в семье Фото: gorbunovyuriy / Instagram

"Наша мама на съемках! Неусатый нянь при деле!" – написал он.

На снимке Горбунов запечатлен склонившимся над сыном. Телеведущий покормил его из бутылки.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Продюсер.Телеведучий (@gorbunovyuriy)

"Грудью надо кормить, а не на съемках. Ребенок есть ребенок", – прокомментировала подписчица kobylianskajas.

"Господи, сколько в этой женщине сил. Только недавно родила, уже на съемках", – отметила chugaeva85.

"А где же мамины груди?" – спросила alina_swan_88.