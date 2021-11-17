"Вкусняшка". 55-летняя Холли Берри выставила голую грудь

Берри: После прихорашивания Фото: halleberry / Instagram

"После прихорашивания", – написала она.

Актриса выставила на обозрение голую грудь. Образ она дополнила ремнем с массивной пряжкой со змеями.

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Подписчики отреагировали на пост.

"Да, мадам", – написала pawpawrodney.

"Вкусняшка", – отметил troyarjune.

В этом образе Берри стала гостьей шоу Jimmy Kimmel Live! на американском телеканале ABC.

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