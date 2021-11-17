"Сперма", "И не стыдно тебе?" Блогер с увеличенными скулами Покрещук возмутила сеть снимком голого тела

Тело блогер намазала некой белой субстанцией.
"С пантенолом малость перебор", – отметила она.
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"Сперма", – прокомментировала фото подписчица filipova.nastasia.
"И не стыдно тебе? А вот скажи-ка ты мне. Стыд-позор тебе. Фу", – заявила lenapolina0191.
"Интересно, а грудь сейчас размером с попу?" – спросила missmiss2294.
"Голимый секс. Приятно быть красоткой во всем", – написала _111_larisa_111_.
Покрещук родилась в 1990 году в Киеве. Окончила Киевский национальный университет имени Тараса Шевченко, получив диплом психолога.
В 2019 году приняла участие в четвертом сезоне реалити-шоу "Від пацанки до панянки" на "Новом канале".
Всемирную известность блогер получила после того, как с помощью инъекций самостоятельно увеличила себе скулы. О ее преображениях летом 2020 года написал британский таблоид Daily Star. По словам Покрещук, на увеличение скул ей понадобилось порядка 60 тыс. грн.
В марте 2021 года блогер сделала липосакцию в турецкой клинике. А в октябре она впервые показала грудь после пластической операции, которую также сделала в Турции.