"Сперма", "И не стыдно тебе?" Блогер с увеличенными скулами Покрещук возмутила сеть снимком голого тела

Тело блогер намазала некой белой субстанцией.

"С пантенолом малость перебор", – отметила она.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Anastasiia * (@_just__queen_)

"Сперма", – прокомментировала фото подписчица filipova.nastasia.

"И не стыдно тебе? А вот скажи-ка ты мне. Стыд-позор тебе. Фу", – заявила lenapolina0191.

"Интересно, а грудь сейчас размером с попу?" – спросила missmiss2294.

"Голимый секс. Приятно быть красоткой во всем", – написала _111_larisa_111_.