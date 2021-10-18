"Ого, вымя!", "Не грудь, а мечта!" Блогер с увеличенными скулами показала грудь после пластической операции

В этом году Анастасия Покрещук уже дважды ездила в Турцию делать пластические операции Фото: _just__queen / Instagram

На снимке она перед зеркалом позирует в черном бюстгальтере и розовых шортах.

Скриншот: _just__queen / Instagram

В Instagram Stories Покрещук разместила еще одно фото в полный рост, указав тег клиники в Стамбуле, в которой делала пластические операции.

Скриншот: _just__queen / Instagram

За несколько часов пост Покрещук набрал больше 8 тыс. лайков и сотню комментариев.

"Идеальный размер! Думала, будет много, но оказалось самое то", – написала jenya_shvager.

"Потом ох…ешь, когда спина начнет болеть таскать эти бидоны", – считает dr.matonina__beauty.

"Ого, вымя!" – удивилась ir.ina7471.

"Не грудь, а мечта! Завидую!" – призналась vitusja2309.