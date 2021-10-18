"Ого, вымя!", "Не грудь, а мечта!" Блогер с увеличенными скулами показала грудь после пластической операции

На снимке она перед зеркалом позирует в черном бюстгальтере и розовых шортах.
В Instagram Stories Покрещук разместила еще одно фото в полный рост, указав тег клиники в Стамбуле, в которой делала пластические операции.
За несколько часов пост Покрещук набрал больше 8 тыс. лайков и сотню комментариев.
"Идеальный размер! Думала, будет много, но оказалось самое то", – написала jenya_shvager.
"Потом ох…ешь, когда спина начнет болеть таскать эти бидоны", – считает dr.matonina__beauty.
"Ого, вымя!" – удивилась ir.ina7471.
"Не грудь, а мечта! Завидую!" – призналась vitusja2309.
Покрещук родилась в 1990 году в Киеве. Окончила Киевский национальный университет имени Тараса Шевченко, получив диплом психолога.
В 2019 году приняла участие в четвертом сезоне реалити-шоу "Від пацанки до панянки" на "Новом канале".
Всемирную известность блогер получила после того, как с помощью инъекций самостоятельно увеличила себе скулы. О ее преображениях летом 2020 года написал британский таблоид Daily Star. По словам Покрещук, на увеличение скул ей понадобилось порядка 60 тыс. грн.
В 2021 году Покрещук уже дважды ездила в Стамбул для проведения пластических операций – в марте и в начале сентября.