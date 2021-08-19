"Оденьтесь! Не могу сконцентрироваться". Блогер с увеличенными скулами Покрещук показала свою фигуру в бикини

В ролике она вместе с подругой танцует в бикини возле бассейна и подпевает матерной песне Candy Flip российского хип-хоп-исполнителя Элджея.

"Мы такие, знаешь, как будто бы новый level.

Что ты представляешь, когда еб…шь королеву?

Что ты ощущаешь перед выходом на сцену?

Что ты употребляешь? Candy Flip", – звучат строки из песни, которым подпевает Покрещук.

"Как тебе дуэт?" – поинтересовалась у подписчиков 30-летняя Покрещук, которая зарегистрирована в соцсети под ником Just Queen (Просто Королева).

За несколько часов пост блогерши набрала больше 50 тыс. просмотров.

"Фигурка, Насть, просто п…здец, огниво!" – написала __veryiresisteble__.

"Оденьтесь! Я не могу сконцентрироваться. Фигура – ах!" – прокомментировала ainakronberga.

"У тебя лучше фигура, огонь", – обратилась к Покрещук svetlana_stognii.

"Потому что она ее сделала от и до, а у другой девушки все натуральное", – ответила на предыдущий комментарий sweet_dreams_v.

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