Бульвар Шоубиз
 
19 августа, 2021
 
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"Оденьтесь! Не могу сконцентрироваться". Блогер с увеличенными скулами Покрещук показала свою фигуру в бикини

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Покрещук станцевала под матерную песню российского хип-хоп-исполнителя Элджея
Покрещук станцевала под матерную песню российского хип-хоп-исполнителя Элджея
Фото: _just__queen / Instagram

Украинский блогер, участница четвертого сезона проекта "Від пацанки до панянки" на "Новом канале" Анастасия Покрещук 18 августа на своей странице в Instagram, где у нее почти 270 тыс. подписчиков, выложила новое видео.

В ролике она вместе с подругой танцует в бикини возле бассейна и подпевает матерной песне Candy Flip российского хип-хоп-исполнителя Элджея.

"Мы такие, знаешь, как будто бы новый level.
Что ты представляешь, когда еб…шь королеву?
Что ты ощущаешь перед выходом на сцену?
Что ты употребляешь? Candy Flip", – звучат строки из песни, которым подпевает Покрещук.

"Как тебе дуэт?" – поинтересовалась у подписчиков 30-летняя Покрещук, которая зарегистрирована в соцсети под ником Just Queen (Просто Королева).

За несколько часов пост блогерши набрала больше 50 тыс. просмотров.

"Фигурка, Насть, просто п…здец, огниво!" – написала __veryiresisteble__.

"Оденьтесь! Я не могу сконцентрироваться. Фигура – ах!" – прокомментировала ainakronberga.

"У тебя лучше фигура, огонь", – обратилась к Покрещук svetlana_stognii.

"Потому что она ее сделала от и до, а у другой девушки все натуральное", – ответила на предыдущий комментарий sweet_dreams_v.

Контекст:

Покрещук родилась в 1990 году в Киеве. Окончила Киевский национальный университет имени Тараса Шевченко, получив диплом психолога.

В 2019 году приняла участие в четвертом сезоне реалити-шоу "Від пацанки до панянки" на "Новом канале".

Всемирную известность блогер получила после того, как с помощью инъекций самостоятельно увеличила себе скулы. О ее преображениях летом 2020 года написал британский таблоид Daily Star. По словам Покрещук, на увеличение скул ей понадобилось порядка 60 тыс. грн.

В марте 2021 года блогер сделала липосакцию в турецкой клинике.

Теги: фигура, танцы, Элджей, блогер, бикини, бассейн, Анастасия Покрещук
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