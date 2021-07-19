"Если бы увидели своих любимых блогеров без фильтров, вы бы ох...ели!" Покрещук призвала смотреть только на нее

Судя по ответу 32-летней Покрещук, ее спросили, почему у нее покраснели скулы.
"Почему у тебя такие скулы красные?" Потому что, с…ка, если бы вы увидели своих любимых блогеров – которые типа красивые, – без 10 фильтров на одно еб…ло, бл…дь, так вы бы ох…ли, сколько там красного, синего, зеленого и прыщей! Понимаешь? Так что наслаждайся хоть чем-то настоящим в своей жизни, с…ка!" – заявила блогер.
Она призвала никому в соцсетях не верить, поскольку в реальной жизни звезды выглядят не так идеально, как на снимках в соцсетях.
"На свою морду тоже посмотри! Что, никогда щечки вообще не румянятся, нет?! […] Так что все, что видишь, – не верь ничему, бл…дь! Нет таких красавиц", – резюмировала Покрещук.
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Покрещук родилась в 1990 году в Киеве. Окончила Киевский национальный университет имени Тараса Шевченко, получив диплом психолога.
В 2019 году приняла участие в четвертом сезоне реалити-шоу "Від пацанки до панянки" на "Новом канале".
Всемирную известность блогер получила после того, как с помощью инъекций самостоятельно увеличила себе скулы. О ее преображениях летом 2020 года написал британский таблоид Daily Star. По словам Покрещук, на увеличение скул ей понадобилось порядка 60 тыс. грн.
В марте 2021 года блогер сделала липосакцию в турецкой клинике.