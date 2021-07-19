"Если бы увидели своих любимых блогеров без фильтров, вы бы ох...ели!" Покрещук призвала смотреть только на нее

Покрещук призвала смотреть на нее и наслаждаться "хоть чем-то настоящим в своей жизни" Фото: _just__queen / Instagram

Судя по ответу 32-летней Покрещук, ее спросили, почему у нее покраснели скулы.

"Почему у тебя такие скулы красные?" Потому что, с…ка, если бы вы увидели своих любимых блогеров – которые типа красивые, – без 10 фильтров на одно еб…ло, бл…дь, так вы бы ох…ли, сколько там красного, синего, зеленого и прыщей! Понимаешь? Так что наслаждайся хоть чем-то настоящим в своей жизни, с…ка!" – заявила блогер.

Она призвала никому в соцсетях не верить, поскольку в реальной жизни звезды выглядят не так идеально, как на снимках в соцсетях.

"На свою морду тоже посмотри! Что, никогда щечки вообще не румянятся, нет?! […] Так что все, что видишь, – не верь ничему, бл…дь! Нет таких красавиц", – резюмировала Покрещук.

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