"Это надо делать постепенно". Блогер Покрещук рассказала, сколько денег потратила на увеличение скул

По словам украинского блогера Анастастасии Покрещук, с помощью инъекций филлеров в скулы она хотела усовершенствовать внешность.

Instagram-блогер, участница четвертого сезона проекта "Від пацанки до панянки" на "Новом канале" Анастасия Покрещук 1 декабря в эфире "1+1" рассказала, что потратила на увеличение скул с помощью инъекций филлеров около 60 тыс. грн, а сами процедуры растянулись на год.

"Потому что нельзя их сделать быстро – такое количество филлеров нельзя всунуть за один раз. Это надо делать постепенно, это накопительный эффект", – сообщила она.

По словам Покрещук, ей нравится новая внешность.

"Я хотела себя усовершенствовать. Я была какая-то такая ворона, серая мышь. Конечно, мне хотелось сделать себя покрасивее", – рассказала блогер.

Покрещук родилась в 1990 году в Киеве. Окончила Киевский национальный университет имени Шевченко, получив диплом психолога.

В 2019 году приняла участие в четвертом сезоне реалити-шоу "Від пацанки до панянки" на "Новом канале".

Всемирную известность блогер получила после того, как с помощью инъекций самостоятельно увеличила себе скулы. О ее преображениях летом 2020 года написал таблоид Daily Star.

До того как изменить черты лица, блогер выглядела вот так.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Анастасия (@_just__queen_)

На ее страницу подписано более 235 тыс. фолловеров.