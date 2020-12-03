"Это надо делать постепенно". Блогер Покрещук рассказала, сколько денег потратила на увеличение скул

Instagram-блогер, участница четвертого сезона проекта "Від пацанки до панянки" на "Новом канале" Анастасия Покрещук 1 декабря в эфире "1+1" рассказала, что потратила на увеличение скул с помощью инъекций филлеров около 60 тыс. грн, а сами процедуры растянулись на год.
"Потому что нельзя их сделать быстро – такое количество филлеров нельзя всунуть за один раз. Это надо делать постепенно, это накопительный эффект", – сообщила она.
По словам Покрещук, ей нравится новая внешность.
"Я хотела себя усовершенствовать. Я была какая-то такая ворона, серая мышь. Конечно, мне хотелось сделать себя покрасивее", – рассказала блогер.
Покрещук родилась в 1990 году в Киеве. Окончила Киевский национальный университет имени Шевченко, получив диплом психолога.
В 2019 году приняла участие в четвертом сезоне реалити-шоу "Від пацанки до панянки" на "Новом канале".
Всемирную известность блогер получила после того, как с помощью инъекций самостоятельно увеличила себе скулы. О ее преображениях летом 2020 года написал таблоид Daily Star.
До того как изменить черты лица, блогер выглядела вот так.
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