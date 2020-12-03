Бульвар Шоубиз
 
03 декабря, 2020
 
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"Это надо делать постепенно". Блогер Покрещук рассказала, сколько денег потратила на увеличение скул

По словам украинского блогера Анастастасии Покрещук, с помощью инъекций филлеров в скулы она хотела усовершенствовать внешность.

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Покрещук: Мне хотелось сделать себя покрасивее
Покрещук: Мне хотелось сделать себя покрасивее
Фото: _just__queen / Instagram

Instagram-блогер, участница четвертого сезона проекта "Від пацанки до панянки" на "Новом канале" Анастасия Покрещук 1 декабря в эфире "1+1" рассказала, что потратила на увеличение скул с помощью инъекций филлеров около 60 тыс. грн, а сами процедуры растянулись на год.

"Потому что нельзя их сделать быстро – такое количество филлеров нельзя всунуть за один раз. Это надо делать постепенно, это накопительный эффект", – сообщила она.

По словам Покрещук, ей нравится новая внешность.

"Я хотела себя усовершенствовать. Я была какая-то такая ворона, серая мышь. Конечно, мне хотелось сделать себя покрасивее", – рассказала блогер.

Покрещук родилась в 1990 году в Киеве. Окончила Киевский национальный университет имени Шевченко, получив диплом психолога.

В 2019 году приняла участие в четвертом сезоне реалити-шоу "Від пацанки до панянки" на "Новом канале". 

Всемирную известность блогер получила после того, как с помощью инъекций самостоятельно увеличила себе скулы. О ее преображениях летом 2020 года написал таблоид Daily Star.

До того как изменить черты лица, блогер выглядела вот так. 

На ее страницу подписано более 235 тыс. фолловеров.

Теги: мода и красота, блогеры, Анастасия Покрещук
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