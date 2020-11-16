Украинская Instagram-блогер Покрещук, увеличившая себе скулы, нарастила цветные пряди

Instagram-блогер и экс-участница четвертого сезона проекта "Від пацанки до панянки" на "Новом канале" Анастасия Покрещук, которая стала известна после того, как увеличила скулы, нарастила волосы.

Instagram-блогер и участница четвертого сезона проекта "Від пацанки до панянки" на "Новом канале" Анастасия Покрещук 15 ноября в Instagram опубликовала видео, на котором запечатлена с цветными искусственными прядями волос.

"Что скажете? Идеальное наращивание. Синие, салатовые, желтые пряди", – подписала она ролик.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Анастасия (@_just__queen_)

Покрещук родилась в 1990 году в Киеве. В 2019 году она приняла участие в четвертом сезоне реалити-шоу "Від пацанки до панянки" на "Новом канале".

Всемирную известность блогер получила после того, как с помощью иньекций увеличила себе скулы. О ее преображениях летом 2020 года написал таблоид Daily Star.

До того, как изменить черты лица, блогер выглядела вот так.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Анастасия (@_just__queen_)

В настоящее время Покрещук продолжает корректировать свою внешность и делится подробностями с подписчиками. На страницу блогера подписано более 232 тыс. фолловеров.