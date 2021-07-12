Блогер с увеличенными скулами Покрещук в лифе и мини-шортах станцевала перед камерой

Блогер позирует в кадре в шортах и черном лифе с сумкой на плече и пакетом в руках.
"Я лучший танцор в твоей жизни", – подписала она публикацию.
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Покрещук родилась в 1990 году в Киеве. Окончила Киевский национальный университет имени Тараса Шевченко, получив диплом психолога.
В 2019 году приняла участие в четвертом сезоне реалити-шоу "Від пацанки до панянки" на "Новом канале".
Всемирную известность блогер получила после того, как с помощью инъекций самостоятельно увеличила себе скулы. О ее преображениях летом 2020 года написал британский таблоид Daily Star. По словам Покрещук, на увеличение скул ей понадобилось порядка 60 тыс. грн.
В марте 2021 года блогер сделала липосакцию в турецкой клинике.